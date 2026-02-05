全球新地標豪宅「陶朱隱園」首開箱！ 封閉7年神祕面紗揭露

1樓生態庭園佔地近2000坪，設有十米高瀑布、竹編涼亭等等，沿著步道漫步，如同置身都市中的森林祕境。

位於台北信義計畫區的「陶朱隱園」，歷經15年打造，去年出售的17樓戶，總價11.1億元，每坪成交價高達364萬元，刷新台灣豪宅單價紀錄。這棟全球首座旋轉豪宅，終於首次向外界曝光，從公共空間到頂樓景觀，都展現非凡設計巧思。

生態庭園庭園規劃竹編涼亭，搭配流水與綠蔭圍繞，營造彷彿遠離城市喧囂的靜謐角落。

踏進社區，首先映入眼簾的是約2000坪的庭園。園內設有小溪、九米高瀑布和竹編涼亭，植物種類超過百種，其中一棵羅漢松已超過五百年歷史。沿著環繞社區的步道漫步，就像走入城市綠洲，不僅每天專人巡查，確保植物健康與景觀維持原貌，更找來樹醫師詹鳳春定期為綠植健康檢查。

瀑布下的小溪流養殖八條錦鯉，是陶朱隱園第一批住戶，其中一隻身價高達百萬元。

1樓迎賓大廳挑高六米、360度全圓開方式空間，擺放訂製家具與藝術裝置，彷彿小型藝廊。

大廳呈現濃厚的藝術氣息，挑高六米的圓形迎賓大廳，擺放訂製家具與設計裝置，木質香氛與戶外綠意相互呼應，彷彿置身小型藝廊。電梯空間超大，可同時容納救護車或超跑直達各層，也方便搬運大型家具。地下B1層設有第二門廳及室內泳池，落地窗面向瀑布，庭院裡還養了多條錦鯉，每條都是圓嘟嘟體態，其中一條身價更是上百萬。

大廳擺放銅製鋼琴，金屬光澤在燈光下更顯層次。

超大的電梯空間是陶朱隱園亮點，容納超跑、救護車都不成問題，承重4.5噸，方便住戶接送及搬運大型家具。

位於地下一樓的游泳池，規劃整面落地窗，可欣賞瀑布景觀。

登上頂樓R層，寬敞的宴會廳與休憩空間延伸至露台，將台北101、象山及信義區市景盡收眼底。中華工程發言人程安慈表示，管理費每坪600元，每戶約300坪，即便不含車位，每月管理費也高達18萬元左右，全棟40戶管理費每月接近800萬元。

頂樓R樓宴會廳不僅可宴客與休憩，更可俯瞰台北101及信義計畫區景觀，大露台提供開闊視野，盡收都市美景。

程安慈也透露，目前每週大概會帶五到六組買家來參觀，今年目標是至少再銷售2-3戶。她並強調，「陶朱隱園」與其說是豪宅，更像是「藝術住宅」，相當罕見、稀有，未來增值性備受看好。

螺旋扭轉的量體設計，讓每戶擁有不同角度視野，外牆綠化隨四季變化，呈現會「呼吸」的建築樣貌。

從庭園到頂樓，從電梯到泳池，每個角落都經過精心設計，兼具生活機能與景觀享受。陶朱隱園首次對外開箱，不只是展示豪宅規模，更呈現建築、自然與居住體驗的融合，成為台北獨特的都市豪宅樣貌。

