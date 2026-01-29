全球景氣不悲不喜 AI成為2026年最大穩定力量

[Newtalk新聞] 全球經濟仍具一定韌性，但2026年整體成長動能預期將較2025年略為趨緩或持平。影響經濟前景的關鍵因素包括人工智慧(AI)產業發展進程、美國關稅政策及中國生產過剩問題，且對各主要經濟體的影響程度不一。美國受惠於AI投資與政策支撐，成長相對穩健；歐元區與英國則受關稅、中國競爭壓力及財政限制影響，經濟動能轉弱；日本雖推動關鍵產業投資，但出口仍受制於關稅；中國則在內需疲弱與房市低迷下承受較大壓力，整體全球景氣呈現分化發展格局。

廣告 廣告

在國內製造業方面，AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續熱絡，帶動相關產品拉貨動能維持強勁。同時，隨著美國總統川普關稅政策的不確定性逐步淡化，加上國際科技大廠對AI發展前景持續看好，推動12月測驗點持續上揚；服務業受惠於聖誕節、跨年、尾牙及演唱會等活動帶動人流，加上業者透過聯名合作、促銷與新品策略，並同步推進海外布局、擴大營運版圖，帶動餐旅業對景氣表現優於上月調查。

營造業方面，年底公共工程進入趕工期，加上半導體廠務工程持續推進，帶動當月景氣看法轉佳。但隨營建剩餘土石方相關新制上路，去化管道與執行面問題逐步浮現，可能影響後續工程進度，使營造業對未來半年景氣看法轉趨持平。不動產業方面，受新成屋集中完工交屋及先前政策略微調整，12月交易量呈現月增，但年減幅仍顯示房市交易量處於低檔。展望未來，房貸政策、信用管制續行、建商餘屋量及土石方政策改善進度，將持續左右房市表現，短期內景氣依舊處於調整階段。

以下是台經院調查結果與說明：

經過模型試算後，2025年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，12月製造業測驗點連續六個月上揚，服務業亦呈連續三個月上揚。最後，在2026年總體經濟展望方面，整體成長模式預期將轉為「內外皆溫」，民間消費動能回升，產業景氣分歧情況亦較先前改善。由於淨外需、投資及民間消費表現均優於原先預期，依據台經院最新預測，2026年我國經濟成長率為4.05%，較2025年11月預測值上修1.45個百分點。

國內情勢

首先在對外貿易方面，儘管12月進出口表現依舊亮眼，然受到比較基期漸高影響，出口年增率由11月的55.96%縮減至43.44%，進口亦由44.94%大幅縮減至14.91%。2025年出口主要貨品以資通與視聽產品、電子零組件為兩大引擎，全年年增89.55%、25.76%，合計增加53.05%，其餘貨類僅微幅增加0.91%，其中塑橡膠及其製品出口下滑8.07%，主因市況不振及海外同業新產能持續開出，機械則受生產半導體設備等產品需求推升，年增7.03%。

在進口方面，受惠於AI產業鏈國際分工深化及出口衍生需求擴大，進口動能持續存在，惟受高基期因素影響，12月進口年增率呈現趨緩。累計2025年全年出口較2024年成長34.91%，進口成長22.63%，總計2025年全年出超金額為1,571.4億美元，成長95.02%。

國內生產方面，受惠於人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，挹注資訊電子產業生產動能穩步成長，惟部分傳統產業因市況不佳而續呈減產，抵銷部分增幅。整體而言，12月製造業生產指數達133.94，月增11.44%，年增22.98%。

從細部產業來看，資訊電子產業表現強勁，受惠人工智慧浪潮帶動新興科技應用持續擴展，以及半導體產業投資動能延續，致電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業分別年增19.32%、133.10%，為推升製造業生產成長之主要貢獻；非資訊電子相關產業則受海外同業競爭及終端需求續疲影響，部分廠商調節減產或進行產線排修，使得基本金屬業年減9.56%、化學材料及肥料業年減3.42%、汽車及其零件業年減1.57%。整體而言，2025年全年工業生產年增16.70%，其中製造業成長17.87%。

內需消費方面，12月零售業營業額達4,379億元，年增0.87%，若不計汽機車零售業，年增率為-1.09%。其中，汽機車零售業受惠部分進口車交車數增加，加以年末車商積極促銷，年增10.19%。綜合商品零售業年增0.37%，主要受惠於雙12、聖誕及跨年等節慶商機挹注，以及業者推動鮮食與飲品等多元促銷活動帶動。相較之下，其他零售型態因節慶採購時點遞延及氣候因素影響，整體成長動能相對受限。整體而言，累計2025年全營業額仍較2024年小幅衰退0.20%，綜合商品零售業則維持年增3.00%；餐飲業部分，12月餐飲業營業額950億元，年減1.06%，其中餐館受兩年農曆春節落點不同影響，企業尾牙及年菜採購商機延後，使餐館營業額年增率由正轉負，拖累12月餐飲業營業額年增率轉為負成長，累計2025年全年餐飲業營業額較2024年增加2.86%。

物價方面，受2025年12月蔬菜價格年減幅度擴大影響，食物類價格年增率下滑，惟教養娛樂類、衣著類及雜項類價格年增率走高，帶動整體物價上行，使12月整體CPI年增率由11月的1.22%上升至1.31%，核心CPI年增率亦由11月的1.71%擴增至1.83%；PPI方面，化學材料、塑橡膠產品及電子產品之生產者價格年增率上升，但電子零組件生產者價格年增率下降，導致使PPI指數年增率由11月的-2.61%微幅收斂至-2.57%。累計2025年全年CPI年增率1.66%，PPI年增率為-1.84%。

勞動市場方面，2025年12月失業率3.30%，較上月下降0.03個百分點，較上年同月亦降0.02個百分點，2025年全年失業率平均為3.35%，較上年下降0.03個百分點。在勞雇雙方協商減少工時方面，截至2025年12月底，實施減班休息的勞工人數為7,371人，其中以金屬機電工業受影響最為明顯，與11月底相比，減班休息人數已減少1,782人，顯示相關情況有所緩解。薪資方面，11月本國籍全時受僱員工總薪資平均數為61,462元，年增4.57%，11月經常性薪資平均數為50,995元，年增3.15%，扣除物價上漲因素後，2025年1~11月實質經常性薪資平均數年增1.52%，1~11月累計實質總薪資年增2.33%。

國內金融市場方面，12月本國五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款加權平均利率為2.163%，較11月的2.119%上升0.044個百分點。股市方面，台灣AI供應鏈11月營收表現亮眼，加上美國聯準會12月如預期降息，以及年底集團作帳行情發酵，帶動電子與塑化等類股同步走揚。

同時，外資大舉加碼獲利表現穩健的金融股，推升台灣加權指數於12月底收在28,963.60點，較11月底上漲4.84%，單日平均成交量達4,840.56億元。

匯率方面，上半月外資轉為淨買超台股並伴隨資金匯入，支撐新台幣匯率走升，下半月外資轉為淨賣超且資金呈現匯出，對新台幣形成貶值壓力。整體來看，12月底新台幣匯率收在31.438元兌1美元，較11月底小幅貶值 0.10%，呈現區間震盪走勢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

一套平台預測全地球 NVIDIA發表Earth-2氣象AI堆疊

台美關稅談判未完待續 台經院示警：農產品、汽車開放才是最大考驗