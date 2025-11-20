全球暖化影響生育？研究證實高溫恐傷男人「小兄弟」！ 6方法守護男性健康

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

全球暖化是目前相當重視的議題，高溫不只會增加熱傷害風險，還有可能影響男性的生殖系統，對性能力、生育能力造成傷害。另外，現在天氣變冷，許多人會去泡溫泉，男性若常常接觸這些熱源也同樣會有風險，可能導致「精」力衰退。

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖、醫學研究部腦心血管研究室教授張菁萍的研究團隊，透過動物實驗證實，長期處於高溫環境或從事高強度產熱活動，可能會使睪丸無法有效散熱，再加上賀爾蒙系統的改變及相關生殖組織破壞，精蟲品質與數量會因此急劇下降，甚至引發性功能障礙，而這可能是氣候高溫變遷下被忽視的生育危機。

廣告 廣告





以此研究結果為基礎，共有5大族群屬於高溫傷害的高危險群需要格外留意，謝昆霖醫師也特別針對高風險族群提出6大建議，幫助男性守護生殖健康。

認識男性生殖系統、精蟲生成最佳溫度

攝氏約34℃是精蟲生成的最佳溫度，因此精蟲的製造工廠－睪丸會創造出比核心體溫低2－4℃的環境，而人體也演化出一套精密的「天然冷卻系統」，透過會收縮放鬆的提睪肌、能調節散熱面積的陰囊皮膚、扮演熱交換器的蔓狀靜脈叢等，來維持適合生成精蟲的「黃金溫度」。

研究：高溫會造成連鎖反應 影響精蟲生成、勃起

但是，當男性處於高溫環境或進行高產熱活動時，這套系統有可能會當機失靈。奇美醫院的研究團隊首創「老鼠跑步機」裝置，模擬人類在炎熱環境下進行高強度運動所產生的運動型熱中暑，並針對熱壓力對動物各生理系統的影響進行系統性分析，探討運動型熱中暑對男性生殖系統的影響。





結果研究團隊發現，高溫會抑制大腦向睪丸發出的荷爾蒙指令，使得睪丸無法順利運作，同時睪固酮的分泌也會減少，而且副睪丸、攝護腺等相關器官組織也會受到破壞。這些連鎖反應使得精蟲生成的效率大幅下降，甚至還會影響雄性動物的勃起硬度，導致性能力、生育能力雙雙受損。





目前，研究成果已發表於科學報導《Scientific Reports》、分子與細胞內分泌學《Molecular and Cellular Endocrinology》等國際知名期刊。張菁萍教授表示，這是台灣首度系統性探討熱傷害對男性不孕的實驗性研究，同時也成為了全球少數聚焦於氣候高溫變遷與男性生殖健康危機的關鍵報告之一。

5大高風險族群要注意！ 避免高溫影響男性生殖健康

而謝昆霖醫師也將研究結果轉譯至臨床，並整理出5大高風險族群，提醒這些民眾應提高警覺，注意這項過去較少被關注的男性健康隱形風險：

高危險族群主要原因常見職業別戶外工作者長時間曝曬、熱壓力累積農夫、建築工人、外送員、道路修繕人員高強度勞動者劇烈運動使體溫升高搬運工、三鐵選手、馬拉松選手室內高溫作業者通風不良、設備散熱不足廚師、熔爐工、鋼鐵廠作業員久坐／密閉空間工作者空間悶熱、散熱差司機、工程師、消防員、救護員常接觸熱源者習慣性暴露於熱環境泡溫泉者、穿緊身衣者、用電熱毯者從生活習慣做起 6方法守護男「性」健康

為了守護男性生殖健康，謝昆霖醫師也提出相關建議，呼籲民眾可從日常生活中做起，落實以下6個方法：

避免高溫曝曬：盡量減少中午時段長時間待在戶外，並避免待在悶熱、通風不良的場所。 穿著透氣舒適：選擇寬鬆、排汗的內褲與衣物，讓陰囊保持通風，避免長時間穿著緊身褲。 遠離局部熱源：避免將筆電直接放在大腿上，並減少泡溫泉、蒸氣室的頻率與時間。 維持健康生活：保持理想體重、規律作息，並有效管理壓力、增強抵抗力。 善用降溫設備：在高溫環境下工作或運動時，善用冷氣、電扇等。 主動健康檢查：若有不孕、性功能異常等情形，應及早就醫，並主動告知是否有高溫暴露史。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥全球暖化影響生育？研究證實高溫恐傷男人「小兄弟」！ 6方法守護男性健康