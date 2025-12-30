全球暖化持續！今年成史上第2高溫年 7月雨量創74年新高

氣象署統計今年的天氣概況，以及明年1-3月的氣候展望。氣象署提供



明天就是2025年最後一天，中央氣象署回顧指出，據統計，今年1至11月全球平均氣溫較1901年至2000年百年平均高出約1.18℃，成為自1850年有觀測紀錄以來史上第2高溫年，僅次於去（2024）年，顯示全球暖化趨勢仍在持續。

臺灣方面，截至12月28日止，全臺年平均氣溫為24.53℃，較百年平均高出1.22℃，為1897年以來第12高溫年。氣象署說明，今年1月、2月及7月平均氣溫偏低，其餘月份多為正常至偏高，其中9月與10月出現較明顯的極端高溫情形。

廣告 廣告

降雨表現方面，受4個侵臺颱風及西南氣流影響，今年全年累積雨量偏多。春季雨量為正常至偏多，夏季則顯著偏多，其中7月雨量創下1951年以來同期新高。不過，全年降雨日數偏少，為1951年以來第9少，呈現「雨量集中、降雨日數減少」的降雨型態。

颱風統計顯示，今年西北太平洋共生成27個颱風，其中4個侵台，數量屬正常範圍。氣象署指出，7月丹娜絲颱風罕見自臺灣西南部登陸，並與連續7天的西南氣流帶來接近莫拉克颱風等級的累積雨量，重創西南部地區；8月楊柳颱風快速通過臺灣；9月樺加沙颱風為花東帶來劇烈降雨，並引發馬太鞍溪堰塞湖潰流；11月鳳凰颱風則為58年來首個11月登陸臺灣的颱風，共伴效應導致宜蘭地區出現嚴重淹水。

在氣候展望方面，氣象署表示，目前熱帶太平洋海溫呈現「東冷西暖」的反聖嬰配置，預估至明（2026）年初逐漸趨於正常。依據過去類似海氣環流型態分析，以及氣象署與各國數值模式預報結果顯示，台灣明年1至3月平均氣溫以正常至略偏暖的機率較高，雨量則為正常至略偏少，但仍需留意寒流、強烈冷氣團、鋒面及南方水氣帶來的短期影響。

氣象署也提醒，儘管整體氣候偏暖，冬季期間仍可能出現寒流或強烈冷氣團，民眾應做好保暖措施，並注意使用瓦斯熱水器等設備時的室內通風安全。同時，臺灣位處地震活動頻繁區域，平時應熟悉防災與避難作為，以提升整體防災應變能力。氣象署將持續精進氣象與地震監測技術，並即時發布相關預警資訊，協助民眾降低災害風險。

氣象署統計今年的天氣概況，以及明年1-3月的氣候展望。氣象署提供

氣象署統計今年的天氣概況，以及明年1-3月的氣候展望。氣象署提供

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%