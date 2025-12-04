全球暖化玉山也崩潰！最高溫500紀錄「97％在2000後」 專家：未來災害更複合

圖/TVBS

全球暖化正深刻改變台灣最高峰玉山的氣候型態，氣象署分析顯示，玉山站歷史上最高溫的前500名紀錄中，高達97.28%發生在2000年之後，超過60%集中在最近五年。玉山氣象站技佐龍孟偉表示，往年11月中旬通常已進入零下溫度，但現在仍維持在3至4度左右，尚未感受到嚴冬來臨的跡象。專家警告，這種暖化趨勢不僅影響高山生態，更可能導致未來極端天氣事件增加，如強度更強的颱風和複合式災害。

玉山暖化現警訊，60％高溫集中近五年出現。圖/TVBS

在11月初的玉山上，受華南雲系影響，大多時間籠罩在濃霧中，高溫不超過10度，低溫維持在3至4度左右。龍孟偉說明，以往11月中旬就會進入零下溫度，需要收起觀測用水以防結冰，但目前還沒有這種情況發生。氣候變化正在顛覆過去的經驗，寒冬報到的時間也持續向後推移。

為了應對高山環境，龍孟偉已準備了保暖裝備，包括有保暖層和防風外層的羽絨外套，以及在夜間變冷時才會穿的羽絨褲。他預計下次一月中旬上山值勤時，可能會遇到下雪的狀況，因此還會準備更保暖的帽子、防風帽子、厚外套、防風褲和雪靴。

氣象署海象氣候組科長羅資婷指出，從溫度觀測來看，玉山站的平均溫度有上升趨勢，最高溫達20度以上的日數多發生在2000年後，而極端低溫發生的日數則明顯減少，代表玉山確實存在暖化現象。羅資婷補充說明，之所以選擇玉山作為分析對象，是因為想透過台灣相對嚴寒的高山來做比較。事實上，台灣平地的百年測站數據也顯示，100年來溫度已上升1.5度，證明從平地到高山都無法躲避暖化的事實。

全球暖化玉山也崩潰！最高溫500紀錄「97％在2000後」 （圖／中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」）

氣象署表示，這種溫度變化不僅是數字上的冷熱交替，也顯示一種世代變化，對高山生態造成威脅，影響物種適應、棲地安全、水資源和生態循環。天氣風險公司副總經理簡瑋靚強調，溫度升高不只影響陸地，也會改變海溫，進而影響水氣蒸散和整體氣候。台灣氣候變遷研究單位TCCIP的報告指出，在持續暖化的情境下，未來侵襲台灣的颱風數量可能減少，但強度將增強，呈現「要麼不來，要麼威力非常驚人」的趨勢，降雨也可能更加兩極化。

簡瑋靚進一步指出，極端天氣現象不僅限於台灣，全球各地的熱浪、乾旱和強降雨淹水事件都越來越頻繁。在這種情況下，複合式災害可能越來越多，例如今年馬太鞍溪事件不僅是單純的降雨事件，還牽連到堰塞湖和地質變化等問題。面對這些挑戰，政府和民眾的防災意識都必須提升到更高層次。

