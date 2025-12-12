全球暖化衝擊咖啡業 巴西豆種面臨轉型

巴西是全球最大的阿拉比卡生產國，2022年的一項研究指出，因氣候變遷，導致氣溫升高與乾旱頻仍，巴西超過75%最適宜種植阿拉比卡的區域，未來可能不再適合栽種；加上全球貿易緊張與極端天氣影響，推升咖啡價格創下新高，使羅布斯塔成為具潛力的替代選項。

巴西咖啡專業中心協調員龔薩加表示，「羅布斯塔咖啡豆被視為低品質的咖啡，這情況正在改變，我們瞭解到如果結合適當的收成，以及採收後的管理，就能在咖啡杯裡得到很棒的產品，帶著甜味、微酸、厚度以及在感官上，非常具有質感。」

阿拉比卡豆因其較低的咖啡因含量、較高的脂肪與糖分，風味上具備細緻的花香與酸度，層次豐富，長期主導精品市場，約占全球咖啡種植面積的60%，產量市占率更高達80%。但阿拉比卡對生長環境要求嚴苛，需栽種在海拔1200公尺以上，且生長緩慢，使其產量易受氣候波動影響。目前羅布斯塔豆市場在巴西與其他咖啡產國中不斷擴大。

由於阿拉比卡豆對氣候敏感，種植條件越來越嚴苛，不少農民為確保收成與經濟穩定，選擇改種羅布斯塔，因這類豆種對高溫、乾旱、病害有較高的耐受性，比阿拉比卡更易在不穩定的氣候中存活。巴西是全球第2大羅布斯塔生產國，而聖埃斯皮里圖州正是其主要產區。

而羅布斯塔在產量與經濟回報方面也具有優勢，讓大量出口國在面對氣候風險時，把它視為「保險豆種」。根據追蹤全球咖啡產量的美國農業部統計，過去10年羅布斯塔咖啡的產量成長超過81%。

巴西咖啡連鎖店創始人科克米斯特指出，「羅布斯塔對濃縮咖啡而言，是一種有厚度，同時帶有大量脂層的咖啡，也夾帶著巧克力香氣與堅果氣味。」

制定全球精品咖啡標準的「精品咖啡協會」SCA，今（2025）年修訂了評鑑師課程，鼓勵專業人員同時學習評級阿拉比卡與羅布斯塔咖啡豆。課程修訂後，受訓合格的評鑑師將能跨越豆種界限，準確描述與評價所有優質咖啡。2026年，SCA更計劃修訂風味描述詞彙表，納入「芳香香料味」等，更適合描述優質羅布斯塔的風味屬性，因此未來，你我手中的咖啡，將出現不同的口感，有待仔細品嘗。