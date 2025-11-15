全球暖化進行式 俄國蛇類不冬眠

莫斯科今年秋季氣溫異常偏高，讓原本應該在秋天進入冬眠的蛇類，持續在森林中出沒。不只影響生態，也提高民眾在戶外遇到蛇的風險。

森林依然翠綠，物種生生不息。俄羅斯部分地區近期氣溫異常升高，11月的氣溫比往年同期高出攝氏5.5度，莫斯科白天氣溫最高可達11度。

氣象學家 瓦倫佐夫：「除了全球暖化 隨機或各種，其他因素的巧合也起作用，例如這個秋天有相當多的高氣壓，且持續時間較長，導致大量來自地中海，及南方地區的熱空氣，傳入莫斯科及中部俄羅斯地區。」

陽光持續加熱森林地面，使得原本在秋季進入冬眠的蛇仍保持活躍。專家指出，長時間保持活躍對蛇不利，也可能讓牠們更具攻擊性。

爬蟲類學家 波羅日紐克：「蛇有典型的攻擊姿態，牠們不會跳得很高，但人們通常在上肢被咬到，例如手臂 手和手指，通常是在試圖抓蛇，或不小心碰到附近物品時。」

這個季節，莫斯科的蛇比以往任何一年都更常出現，專家提醒戶外活動者需提高警覺，如果不慎被蛇咬傷，應立即呼叫救護車，固定被咬傷的部位，並多喝水，幫助血液循環，減緩毒素集中，也有助於腎臟排出毒素，降低併發症風險。

