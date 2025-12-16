全球暢銷千萬套經典遊戲改編 《重返沉默之丘》 全新預告曝光

《重返沉默之丘》釋出全新預告，電影將在明年1月上映。（車庫娛樂提供）

改編全球暢銷千萬套經典遊戲的《重返沉默之丘》（Return to Silent Hill）近期釋出全新預告，男主角「詹姆斯」因為收到摯愛「瑪麗」寄來的信，而前往已經成為群魔亂舞之境的沉默之丘。本片導演克里斯多福蓋斯（Christophe Gans）表示：「我希望觀眾能夠享受這段驚險刺激的旅程，這裡不僅只是一個要設法求生的物理陷阱，更是一面可以映照出你自身缺點和恐懼的鏡子。」他又說：「這是一段曲折離奇、扣人心弦的地獄之旅，為了拯救你所愛的人，你必須面對自己內心的惡魔。」

本片製片維克多哈迪達（Victor Hadida）除了參與過兩部《沉默之丘》電影，也曾經參與過《惡靈古堡》系列，他表示：「克里斯多福蓋斯精心打造的每一顆鏡頭、每一個音效、每一個瞬間，都會讓觀眾完全沉浸在這個恐怖之地。」另外，他也強調《重返沉默之丘》是「專為大銀幕而生」的電影。

《重返沉默之丘》導演克里斯多福蓋斯曾經執導最受好評的首集《沉默之丘》電影，因此在《重返沉默之丘》，可以看到首集電影的一些優點，像是片中怪物都由真人扮演。克里斯多福蓋斯表示：「我保留了第一部電影的一個核心概念，那就是所有的生物都由舞者或雜技演員扮演。」他說：「他們為這些巨大而醜陋的東西增添了一些奇異感。我認為這樣真的會讓人很不安。」

《重返沉默之丘》之中的怪物都由真人扮演。（車庫娛樂提供）

英國男星羅伯特斯特蘭奇（Robert Strange）參與過《魔戒：力量之戒》等影劇作品，這次他在《重返沉默之丘》裡面飾演知名怪物「三角頭」。關於本片，羅伯特斯特蘭奇表示，粉絲們不只可以看到他們熟悉且喜愛的《沉默之丘》，裡面還有許多更符合當代的新視角，「從這個意義上來說，它會既熟悉又令人興奮。但有些地方——尤其是我的角色，我認為也是我最熟悉的部分——會有一些很棒的調整和全新的視角，我相信大家會很喜歡。」《重返沉默之丘》將於2026年1月23日全台戲院與全美同步上映。

