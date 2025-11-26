全球暨台灣企業永續獎公布 長榮及華航獲獎

（中央社記者余曉涵台北26日電）2025全球暨台灣企業永續獎今天舉行頒獎典禮，長榮航空及中華航空都獲得相關肯定，顯示台灣航空業者在永續議題上的相關成果。

為鼓勵產業界善盡企業社會責任，邁向企業永續發展，台灣永續能源研究基金會持續舉辦「TCSA 台灣企業永續獎」 評選活動，並舉辦企業永續研習會以及企業永續菁英培訓班，提供國內企業永續報告書與永續績效相關資訊交流與觀摩平台。

台灣的航空公司也在獲獎行列，長榮航空今天發布新聞稿指出，獲頒全球企業永續獎（GCSA）永續報告書獎–銀獎及台灣企業永續獎（TCSA）永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎、永續報告類–運輸業白金獎，以及永續單項績效永續供應鏈領袖獎、社會共融領袖獎、氣候領袖獎及創新成長領袖獎共7項大獎。

廣告 廣告

長榮航空說，今年10月獲得國際航空運輸協會（IATA）「永續採購」（Sustainable Procurement- SP）認證，成為全球唯2、亞洲第1家榮獲此項認證的航空公司。

長榮航空指出，在環境與社會共融方面與新生永續顧問股份有限公司合作扶植屏東有機果園轉型，利用新生公司專利的草生栽培農業工法施作及管理，以有效減少農業溫室氣體排放，並增加土壤有機質、碳匯量和土壤保水功能，達到國際永續農業的標準。

中華航空發布新聞稿表示，這次獲得5項大獎包含永續綜合績效類第2度獲「台灣十大永續典範企業獎」（服務業）、永續報告類連4年蟬聯最高榮譽「服務業年度最佳報告書」、永續單項績效「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」；以及全球企業永續獎「永續報告書銀獎」。

華航說，藉由空中及地面聯合減碳，持續穩健邁向2050年淨零碳目標，推動2025年達成採購0.5% SAF階段性目標，並全面落實氣候風險管理（TCFD）及自然相關財務揭露（TNFD）管理作為，推動氣候及生物多樣性的風險辨識管理及強化相關議題調適能力、參與國際碳管制機制，如ICAO國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）等。

華航表示，以「用飛行與你我創造更多美好」為使命，邁向「領先亞太，展翼全球」的願景，從優化機隊營運規模、精進安全管理、服務優化，到淨灘、關懷弱勢長者、舉辦志工教學與多項公益運動營等，今年也捐款新台幣1000萬元賑濟颱風丹娜絲災民、免費載運緬泰地區賑災物資等。（編輯：張銘坤）1141126