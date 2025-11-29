全球最乾淨機場！日本四大機場霸榜 桃機擠進前10名次曝

生活中心／程正邦報導

桃園國際機場獲選2025全球最乾淨的機場第9名。（資料照）

羽田五度蟬聯冠軍 日本四大機場強勢霸榜

機場的整潔度，被譽為旅客對國家產生「第一印象」的門戶指標，其重要性在後疫情時代更顯關鍵。英國權威航空服務調查機構 Skytrax 近日公布了備受矚目的「2025 年全球最乾淨機場」榜單，成績揭曉，亞洲機場展現出強大的主導地位。冠軍由日本的東京羽田機場再度蟬聯，穩居榜首。台灣的桃機則衝上全球第9名，成功擠進全球前十強。

值得注意的是，日本在這次評選中表現極為亮眼，除了羽田之外，名古屋中部國際機場（第6名）、東京成田國際機場（第7名）以及關西國際機場（第8名）皆入榜，讓日本一舉囊括了前十強中的四個席次，顯示其在公共衛生與細節維護上的極致標準，幾乎主導了全球機場的清潔標竿。

日本環境整潔有目共睹，東京羽田機場蟬聯全球最乾淨機場第1名。(資料照)

桃機衝上全球第9名 邁向國際頂尖機場行列

去年（2024年）桃機在全球百大機場中尚排名第 43 名，今年不僅整體名次上漲，更勇奪全球最乾淨機場的第9名，這項亮眼成績再次將桃機推向國際頂尖機場的行列。

據報導，Skytrax 的評選標準涵蓋了旅客可直觀感受到的多項細節，從洗手間的整潔程度、候機室與安檢區的乾淨度、餐飲場所的衛生管理，到公共區域的空氣品質與設施維護狀態，皆納入評分標準。

「潔淨即安心」的理念，成為後疫情時代旅客選擇機場的重要考量。桃園機場近年來積極提升清潔基礎建設，大力導入現代化的清潔系統，並透過完善的旅客意見回饋機制持續改善服務細節，這些對細節的堅持，讓桃機在國際評比中獲得高度肯定。

韓國仁川機場獲選2025全球最乾淨機場第4名。(資料照)

2025年全球最乾淨機場Top 10 排名總覽

這份榜單幾乎被亞洲機場壟斷，前十強中亞洲機場共佔據了八個席次，新加坡、卡達與韓國的表現同樣強勁：

1. 東京羽田機場（日本）：連續多年穩居榜首；

2. 新加坡樟宜機場（新加坡）：亞洲重要的衛生標竿；

3. 哈馬德國際機場（卡達）：中東地區的現代化代表；

4. 首爾仁川機場（韓國）：東北亞主要的門戶機場；

5. 香港國際機場（香港） | 較去年名次微幅下滑；

6. 名古屋中部國際機場（日本）：日本四大機場皆入列；

7. 東京成田國際機場（日本）：日本四大機場皆入列；

8. 關西國際機場（日本） ：日本四大機場皆入列；

9. 台灣桃園國際機場（台灣）：成功擠進全球前十強；

10. 蘇黎世機場（瑞士）：唯一入榜的歐洲機場 。

香港機場獲選2025全球最乾淨機場第5名。（圖／翻攝自黃之鋒 Joshua Wong臉書）

全球航空業趨勢：清潔維護成核心競爭力

Skytrax 的調查結果同步列出了各大洲最乾淨的機場。例如，非洲由南非開普敦機場奪冠，中國則由上海虹橋機場排名第一，中東地區是巴林國際機場居冠，而北美地區則由蒙特婁機場摘下首位。

這項全球性的評比趨勢顯示，機場的清潔維護與服務品質已經不再是單純的基礎設施，而是成為全球航空業競爭的核心項目之一。雖然桃機登上全球前十乾淨機場是一大成就，但更難的是「持續維持與升級」。旅客數量回升、航班密度增加、使用頻率提升，都可能對清潔、維護、垃圾處理、消毒頻率等帶來更大壓力。若缺乏穩定人員、資源與管理制度，可能難以長期保持競爭力。

