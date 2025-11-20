全球最佳航空排名！台灣航空名次曝 贏韓國、中國、香港
生活中心／倪譽瑋報導
日前協助旅客處理航班延誤賠償的國際機構「AirHelp」公布2025年「全球最佳航空公司」排名，前十名多為中東、歐洲國家的航空公司，台灣上榜的則有長榮航空（第34名）、中華航空（第69名），有贏過同為亞洲對手的大韓航空（90名）、中國東方航空（113名）、香港航空（116名）。
全球最佳航空公司排名 中東、歐洲表現亮眼
AirHelp表示，本次全球最佳航空公司排行榜，主要是依據準時、乘客評價、理賠處理表現來看，無法取得上述必要資訊，會考慮將其排除，最後參與排名的航空公司有117家，第一名寶座由2024年落到第二的卡達航空奪回；第二名則是阿拉伯聯合大公國的阿提哈德航空、第三名是英國的維珍大西洋航空。
值得注意的是，本次排名中前十有許多中東的航空公司，除了卡達與阿提哈德航空，還有第七名的阿曼航空、第八名的沙烏地阿拉伯航空；同時，許多歐洲航空公司也打進前十，如第九名的布魯塞爾航空、第十名的LOT波蘭航空。
「全方位服務」成評比重點 台灣長榮34名、華航69名
相比之下，美國的航空公司就不太亮眼，全美最佳是第11名的美國航空（American Airlines），接著是第13名的聯合航空（United Airlines）、第15名的達美航空（Delta Air Lines）。後兩者準時與評價都好，但理賠評分差。AirHelp對此提出，現代航空公司要重視的已不僅是速度，而是準時、服務、理賠多方面。
至於台灣的名次，第34名的長榮航空為全台最佳，準時7.4分、乘客評價8.4分、賠償處理5.5分，總平均7.10分，有贏過46名的加拿大航空、48名的新加坡航空；中華航空則是69名，準時6.8分、乘客評價7.4分、賠償處理4.2分，總平均6.15分，有贏過72名的印度航空、90名的大韓航空、113名的中國東方航空、116名的香港航空。
AirHelp最佳航空排行前十名如下：
1、卡達航空（Qatar Airways）：平均評分8.16、準時8.3、乘客評價9.1、理賠處理7.1
2、阿提哈德航空（Etihad Airways）：平均評分8.07、準時8、乘客評價8.8、理賠處理7.4
3、維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）：平均評分8.03、準時8、乘客評價8.5、理賠處理7.6
4、澳洲航空（Qantas）：平均評分7.99、準時7.9、乘客評價8.1、理賠處理7.9
5、馬爾他航空（KM Malta Airlines）：平均評分7.85、準時8.7、乘客評價7.6、理賠處理7.3
6、墨西哥航空（Aeromexico）：平均評分7.84、準時8.4、乘客評價8.3、理賠處理6.9
7、阿曼航空（Oman Air）：平均評分7.82、準時8.8、乘客評價8.7、理賠處理6
8、沙烏地阿拉伯航空 (Saudia) ：平均評分7.69、準時8.6、乘客評價8.9、理賠處理5.5
9、布魯塞爾航空（Brussels Airlines）：平均評分7.66、準時7.1、乘客評價7.9、理賠處理8
10、波蘭航空（LOT Polish Airlines）：平均評分7.65、準時8.3、乘客評價7.6、理賠處理7
資料來源：AirHelp
