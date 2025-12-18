全球最兇入侵種再擴張！斑驢貽貝全面攻陷歐洲心臟湖區 科研中心陷危機

斑驢貽貝大量附著在日內瓦湖取水管線內部，導致冷卻系統嚴重堵塞。（示意圖／Pixabay）

瑞士日內瓦湖（Lake Geneva）正遭受一種強勢外來淡水貝、斑驢貽貝（quagga mussel）的全面侵襲，短短十年內已改寫湖泊生態並威脅基礎設施，專家警告這場入侵可能是不可逆轉的變化。

根據英國《衛報》報導，斑驢貽貝原產於黑海周邊地區，透過航運路線被帶入全球多個水域，包括美國五大湖及瑞士湖泊。自2014年首次在日內瓦湖被發現後，它們迅速擴散，2022年調查顯示幾乎在所有採樣中都能抓到斑驢貽貝，2024年甚至只採集到該物種，顯示其已完全占據水下生態。

廣告 廣告

這種貝類入侵程度之深，遠超過最初預期：不僅覆蓋湖底各種基底，包括沙地，形成密集「貽貝草甸」般密佈的景觀，其族群已延伸至湖深250公尺處，一個光線微弱、氧氣稀少、原本幾乎無生物居住的環境。當地生態學教授指出：「底層生態幾乎完全被取代，曾經的蝸牛、蝦類與本地貝類幾乎消失不見。」

由於斑驢貽貝每隻每天能過濾多達兩公升的水，牠們大量消耗湖中浮游植物，這些浮游植物原本是小型水蚤等浮游動物的主要食物來源，後者又是魚類等高階消費者的食物基礎。當底層食物來源被快速掠食後，整個食物鏈逐層崩壞，對漁業及整體生態造成深遠衝擊。

這種貝類的擴散也衝擊人類的基礎設施與日常生活。在洛桑聯邦理工學院（EPFL），原本以來自湖中深層冷水作為建築冷卻的管路系統，在短短幾年間被貝殼堵塞，熱交換器效率下降近三成，導致空調系統失靈，原本應低於24°C的環境夏季卻降不過26°C。該校內的核融合實驗設施甚至也依賴冷水散熱，若冷卻功能喪失將被迫關閉。更廣泛而言，日內瓦與洛桑的供飲用水抽取與過濾系統都可能受影響，機場使用湖水冷卻的系統亦已遭殃。

此外，更明顯的外在跡象包括死貝堆積在湖岸、遊客赤腳行走被尖銳貝殼割傷，以及在船體底部需定期清除附著的貝類。這種高度入侵性也逐漸影響到標榜開放水域與休閒活動的日內瓦湖傳統景象。

在美國，斑驢貽貝自1989年侵入五大湖後已成為主導種，占據某些湖泊超過99%無脊椎動物生物量，並造成魚類族群崩壞，美方曾警告需超過5億美元聯邦資金來處理相關問題。這周該物種更首次在北愛爾蘭被發現，當地環境官員指出須加強監測與防堵措施。

生態學者指出，一旦外來貝類在湖泊定居，幾乎無可逆轉，目前除了阻止其擴散至未受影響的水域外，尚無有效除滅手段。這種貝類與氣候變遷等因素結合下正改寫湖泊生態與人類對淡水湖泊的利用模式。

斑驢貽貝原產於黑海地區，能適應低溫與低氧環境，是目前全球最具破壞力的淡水入侵物種之一。（圖／翻攝自X，@UTVNews）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」