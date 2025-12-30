全球最先進製程! 台積電低調宣布2奈米已量產 生產基地位於高雄晶圓22廠

台積電在官網低調宣布2奈米已量產。資料照



晶圓代工龍頭台積電近日在官網低調宣布2奈米已經開始量產，且以一張高雄廠的圖片強調，台積電2奈米製程的生產基地位於晶圓二十二廠。

台積電在技術網頁中說明，2奈米（N2）技術已如期於2025年第四季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。公司並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容以持續進行2奈米製程技術效能提升。

台積電指出，N2技術將成為業界在密度和能源效率上最為先進的半導體技術。N2技術採用領先的奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。

廣告 廣告

台積電強調，N2及其衍生技術將因公司持續強化的策略，進一步擴大技術領先優勢。

台積電指出，2奈米生產基地位於高雄晶圓22廠。取自TSMC

更多太報報導

美股收跌＋中國軍演Day2 台股早盤跌逾200點 午盤收斂翻紅 終場跌103點

【2026半導體展望】台積電強者恆強！中國IC設計異軍突起 五大趨勢一次看

【下一代造山者在哪】魏哲家喊「最怕台灣人才不夠！」半導體最需要這種人才