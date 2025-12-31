全球最吸金IP揭曉！《寶可夢》狂捲2880億美元穩坐冠軍寶座

過去幾年《寶可夢》這一 IP 不只是在遊戲和動畫方面發展，更是靠著「集換式卡牌遊戲」以及各式各樣的實體化週邊商品，在全世界引起風潮，普通粉絲和黃牛風搶，網路上價格吵高數十倍，都可見其誇張的人氣。而最近 Civixplorer 公開「全球收益最高的媒體特許經營權」 （Media Franchises）排行榜，截至 2025 年 12 月，由任天堂、Game Freak 和 Creatures 共同持有的《寶可夢》以驚人的 2,880 億美元總收入，毫無懸念的拿下全球最賺錢 IP 的冠軍頭銜。

寶可夢在全世界的影響力越來越大。（示意圖，圖源：Getty Images）

當然，這龐大的收益涵蓋了《寶可夢》遊戲、卡牌、動畫、電影以及各種週邊商品，可見皮卡丘與夥伴們在全球市場的統治力依舊無人能敵。而在榜單中，緊追在後的是由三麗鷗持有的「Hello Kitty」，以 885 億美元位居第二；第三名則是迪士尼旗下的經典角色「小熊維尼」，總收入達 767 億美元。

值得注意的是，過去常被視為娛樂巨頭象徵，迪士尼旗下的「米老鼠」，在榜單中以 740 億美元排在第四名；而同樣隸屬於迪士尼的《星際大戰》則以 737 億美元緊隨其後，位列第五名。

除了冠軍《寶可夢》之外，其他電玩相關 IP 也在榜單中表現亮眼。像是任天堂的當家招牌《瑪利歐》系列以 573 億美元排名第六；日本動漫相關《七龍珠》、《遊戲王》、「Jump 漫畫」、《火影忍者》、《航海王》、《北斗之拳》都有進入前 26 名。此外，除了任天堂，微軟旗下的射擊大作《決勝時刻》（Call of Duty）也以 200 億美元擠進第 24 名。