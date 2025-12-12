全球最大東京機器人展iREX 聚焦家庭服務、救災需求

川崎重工最新一代人形機器人Kaleido 9，在IREX東京國際機器人展首次登場，展現更穩健的行走步伐、更靈活的關節動作。

司儀說道，「把小貓平安無事的救下來了。」

戲劇性的救貓場景，展現的是Kaleido 9的災區救援能力，它能移動重物、排除障礙，也能接受人類在遠端，透過AR同步操控。業者堅持開發體型跟一般人類似的人形機器人，為的是可以使用現有的人用防護裝備跟器具，未來在農業、建築領域都能幫忙，也能進入一般人的生活，把地上落葉掃乾淨，再把垃圾袋放入垃圾桶，完整達成任務。

川崎重工執行長松田指出，「要在現場工作，隨機應變，並使用與人類相同的工具。」

展場另一大亮點，來自中國廠商宇樹科技製造，日本GMO公司重新寫入軟體校準後的機器人，動作更平順，能隨著舞者的動作同步擺動，凸顯軟體更新發展之迅速，讓它成為現場人氣王。不僅如此，它還能端茶給觀眾，走路、轉身動作都更接近真人，已經可以替代許多人類工作。

GMO執行長內田智裕表示，「我認為這不僅是日本面臨的挑戰，也是全世界面臨的挑戰，已開發國家勞動力的減少，我們想部分缺少的勞動力未來可以用人形機器人取代。」

人形機器人近年來快速發展，已經從實驗室demo、技術競賽階段，邁向可能的量產以及商業應用，國際大廠波士頓動力、特斯拉等領先者都有相關計畫。

中國業者眾擎的T800人形機器人，本（12）月也正式上市，173公分、75公斤的身材，跟一般成年人相近，關節靈活力氣大，適合工廠協作跟服務業，還能武打飛踢。官方公布一段一腳踹倒CEO的影片，引發話題，售價約合台幣80萬元起跳。

而在中國深圳的機器人發展重鎮龍崗，也有一場互動機器人展，更深入展示家庭服務與陪伴功能。人形機器人踢足球靈活順暢，小朋友搶著跟它們較量；機械手臂快速翻炒，色香味即刻上桌；機器狗活潑可愛，甚至可以變身小舞獅上台賣萌。

民眾朱小姐認為，「我覺得很快應該可以進入我們家庭了吧，會像是智能（智慧）汽車之後的下一個智能（智慧）產物，可以在我們家裡像做家務。」

龍崗為布局人工智慧，今年成立全國第1個機器人街區，結合劇場、實驗場和產業園區等功能，吸引各種企業進駐、測試不同類型的機器人，掃街和巡邏遇上它都不奇怪，描繪著人機共生的未來城市樣貌。