全球最大潛水衣廠創辦人辭世 薛丕拱享耆壽97歲

（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

全球最大潛水衣製造商、薛長興集團創辦人薛丕拱，今（30）日上午在宜蘭家中，在家人陪伴下安詳辭世，享耆壽97歲。消息傳出，地方與產業界深感不捨，紛紛表達哀悼。

薛丕拱1968年在宜蘭創立薛長興集團，早期以雨衣產銷起家，隨後洞察市場趨勢，轉型投入水類運動防寒衣領域，逐步帶領企業走向國際，奠定今日全球產業地位。

薛長興集團目前為全球最大水類運動防寒衣供應商，主要產品包括潛水衣、潛水鞋，並跨足救生衣、浮水背心等領域，其中潛水衣系列產品全球市占率高達65％。

隨著事業穩健發展，薛丕拱多年前已完成世代交棒，擔任集團總裁，由兒子薛敏誠接任董事長，孫子薛恒興出任總經理，集團在4國設有8座生產基地，僱用逾1萬5000名員工。

事業成功之餘，薛丕拱始終心繫宜蘭，長年回饋家鄉。去年11月啟用的羅東運動公園「薛長興全齡風雨樂活館」，即由集團捐贈7730萬元興建，造福地方居民。

據了解，1930年出生的薛丕拱，今晨在親人陪伴下辭世，親友聞訊相當不捨；他一生從宜蘭出發、走向世界，為台灣產業與地方發展留下深刻足跡。

