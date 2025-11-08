全球最大蜘蛛網曝光 逾11萬隻蜘蛛共同編織

根據最新發表於《地下生物學》期刊的研究報告，科學家在歐洲發現疑似為全球最大的蜘蛛網，該蜘蛛網由超過11萬隻蜘蛛共同築成，牠們在一處洞穴內繁衍棲息，並編織出這面龐大的蜘蛛網牆，面積超過100平方公尺，宛如一座「蜘蛛城」，令人嘆為觀止。

驚世奇觀！ 巨型蜘蛛網面積達106平方公尺

在黑暗的洞穴深處，科學家發現疑似世界上最大的蜘蛛網，這個龐大的蜘蛛聚落由數千個漏斗狀小蜘蛛網拼接而成，共有超過11萬隻蜘蛛在其中繁衍棲息。

巨型蜘蛛網面積達106平方公尺。圖／路透社、CNN

巨型蜘蛛網面積達106平方公尺，由棚蛛和遊蕩始微蛛兩種蜘蛛組成，原本棚蛛會捕食遊蕩始微蛛，但可能因洞穴黑暗、視力受限，彼此和平共處。

巨型蜘蛛網由棚蛛和遊蕩始微蛛兩種蜘蛛組成。圖／路透社、CNN

洞穴內發展完整食物鏈 11萬隻蜘蛛以「牠」為食

硫磺洞的洞壁覆蓋黏滑的生物膜，由硫氧化細菌等微生物組成，形成完整的食物鏈，洞穴中還有大量搖蚊，可能是蜘蛛的另一主要食物來源，隱身於黑暗洞穴中的蜘蛛網牆令人嘖嘖稱奇。

