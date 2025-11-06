全球最大蜘蛛網曝光！11萬隻蜘蛛共同編織
[NOWnews今日新聞] 研究人員在阿爾巴尼亞與希臘交界處一個漆黑的硫磺洞穴深處，發現了一張可能是世界上最大的蜘蛛網，裡面生活著超過11萬隻蜘蛛，蜘蛛網面積達到106平方公尺，非常不可思議。
根據《LiveScience》報導，羅馬尼亞薩潘提亞匈牙利大學（Sapientia Hungarian University）生物學副教授烏拉克（István Urák）率領團隊，發表了這項最新研究，蜘蛛網沿著洞穴入口約50公尺遠處的一條狹窄、低矮的通道延伸，數千張蛛網拼接而成一張巨大蛛網，覆蓋整個洞穴山壁，更罕見的是，這張蛛網是由兩種不同蜘蛛共同「合作」完成。
洞穴中有棚蛛（Tegenaria domestica）和遊蕩蛛（Prinerigone vagans）兩種蜘蛛，棚蛛的數量約有6萬9千隻，遊蕩蛛也有約4萬2000隻，兩種蜘蛛主宰了洞穴環境，發展出一種特殊的共存模式。
烏拉克表示，「大自然總能帶給我們無數驚喜」，稱自己站在這巨大蜘蛛網前充滿了尊重和敬畏，「你必須實際經歷才能真正體會那種感覺」。
一般認為棚蛛會捕食體長僅約3毫米的遊蕩蛛，但這兩種蜘蛛卻能在洞穴中和平相處。研究團隊推測，洞穴光線不足，導致蜘蛛視力退化、攻擊性減弱；且洞裡擁有大量的蠓蟲（midges）得以成為蜘蛛們的主要食物來源，加上洞內有富含硫磺、由天然泉水匯聚而成的水流，使洞穴充滿硫化氫，從而幫助微生物、蠓蟲生存，蠓蟲又成為兩群蜘蛛的主要食物，得以達成一種共存的生態體系。
烏拉克表示，「我們常常以為自己對某個物種瞭如指掌，但是意想不到的新發現總是持續發生」。烏拉克指出，許多物種擁有高度的可塑性，這種可塑性通常只有在極端條件下才會顯現出來，表現出一般環境下觀察不到的行為。
