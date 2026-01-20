全球最大間Uniqlo在這裡！4大亮點全曝光 逛一次就懂為何爆紅

實習記者藍子瑄／台北報導

全球最大間Uniqlo位於東京銀座，旗艦店高達12層樓。（示意圖／資料庫）

全球最大間Uniqlo就在這裡！不只買衣服，還能喝咖啡、買花。日本服飾品牌 Uniqlo 在東京銀座打造的 Ginza全球旗艦店，以高達12層樓的規模，被視為品牌等級最高的門市之一，整體空間宛如一座服飾百貨，結合購物、展覽與生活體驗，也成為不少旅日遊客必訪的時尚地標。

12層樓像百貨 服飾依機能細分樓層

Uniqlo Ginza全球旗艦店座落於東京銀座核心商圈，整棟12層樓依商品類型與穿著情境分層規劃，從基本款、機能服、UT聯名系列到男女裝，皆有明確分區。店內大量採用如同展覽般的陳列方式，將品牌研發的特殊布料與機能材質清楚呈現，強調「布料科技」正是Uniqlo的核心。

全球最大間Uniqlo落腳銀座，12層樓空間不只能買衣服，還能喝咖啡、買花，吸引不少遊客朝聖。（圖／翻攝自Uniqlo官網）

不只買衣服 還能喝咖啡、買花

除了購物體驗，Ginza旗艦店也加入生活風格元素。店門口設有花藝小舖，販售平價花束，每束僅390日圓；逛完整棟後，還能在頂樓找到全球首間 Uniqlo Coffee。咖啡提供原創配方與藝伎手沖兩款選擇，價格介於200至450日圓之間，並與銀座知名老字號甜點店 Ginza West 合作，成為不少消費者逛街途中休息的熱門據點。

平價也能訂製 量身西裝成亮點

在10樓空間，Uniqlo設置「Custom Order Salon」，提供量身訂製西裝服務。品牌主打以親民的價格，讓消費者也能擁有合身剪裁，吸引不少上班族與正式穿搭需求族群前來體驗。

銀座限定商品 強化「只在這裡買得到」

為突顯在地特色，Uniqlo Ginza全球旗艦店也與多家銀座當地店家合作，推出限定UT聯名T恤與托特包，僅限該店販售，成功吸引粉絲專程前往收藏。

