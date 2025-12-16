全球最大＂無人機母艦＂ 大陸九天成功首飛

解放軍利用小型無人機發動蜂群式攻擊，讓新形態戰爭威脅升高，近期大陸的「無人機空中航空母艦」，九天無人機完成首飛，它不僅能大量掛載重型飛彈，機腹裡還可以運載上百台小型無人機，引發各國高度關注。

九天無人機的一大亮點，是在機腹內集成了異構蜂巢任務艙，這個任務艙可容納上百枚巡飛彈，或小型無人機。（圖／大陸央視）

飛機快速滑行、直衝天際，降落時穩定著陸，全程無人駕駛，順利完成任務。去年珠海航展亮相的九天無人機，在陝西成功首飛，代表大陸重型無人機市場，又有新突破。

大陸央視新聞指出，九天無人機配備可快速更換的任務艙，通過換裝不同的模塊化任務載荷，能在 2 小時內快速切換任務類型。

它能前往偏遠山區、海島，運輸重型物資或緊急救災。除了適用場景多元，軍事能力也引發關注。長 25 公尺的機翼下，有 8 個外掛點，可掛載 1000 公斤級導引炸彈，以及空對空飛彈、反艦飛彈和巡航導彈等等，被封為「空中無人機航艦」。

大陸央視新聞表示，九天無人機的另一大亮點，是在機腹內集成了異構蜂巢任務艙。這個任務艙可容納上百枚巡飛彈，或小型無人機。

九天可運載偵察和自殺無人機，在空中大量釋放，無人機發射無人機，讓蜂群式攻擊的新形態戰爭威脅，持續升高。

同樣是無人機首飛，大陸國產的高空高速長航時無人機「彩虹－7」，也在西北順利起降。

大陸央視新聞指出，彩虹－7 採用先進的大展弦比飛翼外形氣動布局，可搭載可見光、紅外線等多種高性能任務載荷。

大大的機翼，彷彿巨型蝙蝠展翅，可在高對抗作戰環境中偵察、獲取情報，和遠距打擊目標。大陸軍事專家分析，彩虹－7 扮演的角色，與美軍 B-2 匿蹤轟炸機類似，高度凸顯匿蹤性能。

大陸國防部發言人蔣斌表示：「（賴清德）其所謂的打算、準備，不過是變著花樣，販賣戰爭焦慮。」

總統賴清德日前表示，對岸將在 2027 年完成武統準備，被大陸國防部反批是「毀台毒瘤」。兩岸同步強化國防戰力，緊繃態勢持續升溫。

