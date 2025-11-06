全球最大AI伺服器廠鴻海與三菱電機簽訂MOU 打造AI資料中心「算力＋電力」聯盟

鴻海董事長劉揚偉（左）、三菱電機社長兼執行長漆間啓（右）今日簽訂MOU。（圖／鴻海提供）

鴻海董事長劉揚偉、日本三菱電機社長兼執行長漆間啓今日共同簽署合作備忘錄（MoU），雙方將為全球客戶提供AI資料中心解決方案，合作方向將以提高AI資料中心能源效率、可靠度為主。事實上，日前美國總統川普訪日與日本首相簽訂美日合作框架中，三菱電機就是AI資料中心用發電系統、設備的合作廠商。

鴻海集團在AI伺服器的產品線多且廣，輝達AI伺服器平台上游的模組、運算托盤，到水冷系統所需的多樣零組件，如CDU、快接頭、水冷板、分歧管等，以及搭載輝達GB200與300平台的整機櫃，鴻海都有做，而且單純就出貨量來說，鴻海所組裝的AI機櫃數量也是全球最大。

廣告 廣告

至於三菱電機則是在能源、空調都有佈局，日前美國總統川普訪日與日本首相簽訂美日合作框架中，三菱電機就是AI資料中心用發電系統、設備的合作廠商，合作金額最高達300億美元。

鴻海、三菱電機在MOU中表示，基於此份合作備忘錄，兩家公司將在 AI 資料中心領域，充分結合彼此的專業知識和資源網絡，進行全面合作，共同為全球客戶提供高效、可靠且具競爭力的AI資料中心解決方案，以期為循環型經濟等社會課題做出貢獻。



回到原文

更多鏡報報導

鴻海、東元換股結盟 市場推測劍指Stargate商機

鴻海10月營收創歷史新高 連兩月改寫紀錄 全年營收突破7兆元可期

從加州到德州 黃仁勳親解鴻海如何成為輝達美國製造的推手