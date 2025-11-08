「全球最孤獨大象」離世...享年29歲 園方揭病毒：主要感染豬隻
印度新德里動物園29歲的非洲象尚卡（Shankar），自伴侶去世後，在動物園裡單獨生活超過20年，被稱為「全球最孤獨大象」，最終於今年9月猝死；根據解剖報告，牠的死因為罹患罕見「腦心肌炎病毒」（Encephalomyocarditis Virus，EMCV），可感染豬、大型貓科等多種動物，導致心臟和腦部發炎造成猝死。
根據英國媒體《The Sun》報導，29歲的尚卡是1998年辛巴威政府贈送給印度前總統夏爾馬（Shankar Dayal Sharma）的外交禮物，當時同批的另一頭大象於2001年死亡，尚卡自此孤身一象，即使園方曾嘗試讓牠與其他亞洲象同住生活，卻因為雙方持續出現攻擊行為，計畫失敗；儘管印度政府於2009年規定禁止單獨圈養大象超過半年，不過2012年起，尚卡被移入一座新的圍欄長期單獨飼養。
印度新德里動物園庫瑪醫師（Dr. Sanjeet Kumar）表示，尚卡罹患罕見「腦心肌炎病毒」（Encephalomyocarditis Virus，EMCV），發病前沒有明顯症狀，僅在臨終當日拒絕進食，隨後突然倒地，經搶救40分鐘仍回天乏術。
腦心肌炎病毒（EMCV）是一種罕見的囓齒動物傳播病毒，主要感染豬隻，但也出現過感染大型貓科等多種動物，導致心臟和腦部發炎，引起猝死；雖然最早於1960年代末在印度被鑑定，但尚卡的病逝則是印度首宗因EMCV死亡的大象病例。
報導指出，新德里動物園近期接連出現動物疫情，今年8月時才因禽流感暫時休園；如今尚卡的病逝，印度僅剩一頭非洲象里奇（Richi），獨居於印度南部卡納塔卡邦邁索爾動物園。
鐵鎚砸死繼女、菜刀刺殺女婿！繼父冷靜接4名孫子放學「吃麥當勞假裝沒事」
「社會怎麼了？」身障者坐優先席遭老翁拍照公審 捷運警喝令刪文
盜賣郵政資產？網售花蓮災區郵筒「最高6000元」 中華郵政回應
