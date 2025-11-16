全球最富城市排行曝光！《CEOWORLD》公布全球富裕城市排行 東京稱王「台北名列第25」
國際商業雜誌《CEOWORLD》近日公布2025年全球最富裕城市排行榜，由日本東京以2.55兆美元GDP穩坐第一，超越美國紐約－紐瓦克－澤西市都會區的2.49兆美元，重奪榜首。美國大洛杉磯地區以1.62兆美元排名第三。台北則以867.83億美元GDP在全球300座城市中排名第25，是台灣唯一進入前100名的城市。
《CEOWORLD》指出，這300座「都會巨人」，從巴黎、首爾到上海、新加坡，代表了全球商業的核心，掌握著全球GDP相當的份額。這些城市不僅是地理區域，更是重塑資金流向、技術革新與政策影響的經濟生態系統。
雖然GDP仍是衡量城市富裕度最常用的指標，但報告強調，城市財富的關鍵更在於創新密度、制度穩定性與資本流動能力。最富裕的城市往往是全球人才、企業家、金融家與政策制定者的集散地，主導著世界經濟發展的節奏。
東京的經濟優勢並非偶然。作為日本首都，東京長期以來在營運效率、科技成熟度與產業治理方面表現出色。從交通運輸、金融體系到工業供應鏈，東京的城市運作展現高度精密性，成為「精準經濟」的典範。
緊追其後的紐約，則展現了金融韌性與多元產業的結合。作為全球金融重鎮，紐約是投資銀行、對沖基金與創投資本的集中地。其金融核心地位也帶動了科技、生技與媒體產業的蓬勃發展。至於洛杉磯，則突顯文化資本如何轉化為經濟實力。從好萊塢出發的娛樂業，已延伸至數位媒體、遊戲產業與虛擬製作，並結合快速興起的科技與綠能產業，成為創新與生活型態並重的新型都會經濟模型。
第4至第10名依序為：英國倫敦（1.47兆美元）、南韓首爾（1.42兆美元）、法國巴黎（1.39兆美元）、美國芝加哥（1.25兆美元）、日本大阪－神戶地區（1.19兆美元）、美國舊金山灣區（1.15兆美元）、中國上海（1.15兆美元）。這十大城市合計貢獻了全球GDP近三分之一，顯示全球經濟實力日益集中於創新能力與資本流動性強的都市區域。
亞洲城市在本次排名中表現亮眼，占據前十名中的四席，並持續拓展全球影響力。中國北京（第11名）、新加坡（第16名）、中國深圳（第21名）、台灣台北（第25名）、中國重慶（第26名）、中國廣州（第27名）、香港（第29名）、日本名古屋（第30名）與泰國曼谷（第46名）皆榜上有名。
首爾的崛起特別受到關注，顯示南韓在科技與電子產業的領先地位。上海則憑藉金融與物流優勢，強化其東西方連結的全球樞紐角色。台灣方面，除了台北市名列全球第25名外，其他主要城市亦進入榜單。台中市以436.6億美元GDP排名第116名，高雄市以433億美元位居第117名，桃園市為334.7億美元、排名第152名，台南市則以288.7億美元列第174名，展現台灣經濟多極化發展的潛力。
