全球最富裕城市出爐！東京擊敗紐約登冠軍 台北排名曝光

國際商業雜誌CEOWORLD公布最新全球最富裕城市排名，日本東京以2.55兆美元GDP奪下第1名，擊敗紐約和洛杉磯，再度展現其全球經濟中心地位。台灣方面，台北以8.67億美元GDP位居全球第25名，是全台唯一進入前100大富裕城市的城市。

CEOWORLD指出，城市的富裕並非僅與人口規模或基礎建設相關，而是創新密度、制度韌性與資本流動性等綜合競爭力的反映。全球前10名城市合計占全球GDP近1/3，也象徵世界經濟力量正向高度城市化與亞洲地區集中。

東京為何能再次奪冠？

在本次排名中，東京之所以能占據榜首，與其長期累積的科技實力、汽車工程與精密製造息息相關。從交通系統到金融網絡、從城市管理到供應鏈整合，都以極高效率運作，被視為全球城市運作的標竿。

排名第2的紐約仍是全球金融重鎮，GDP高達2.49兆美元，與東京差距並不大；第3名洛杉磯則靠娛樂產業、科技與航太產業支撐經濟，穩居全球前段班。倫敦、首爾、巴黎、芝加哥、大阪—神戶、舊金山灣區與上海則分別位列前10名。

在亞洲城市中，首爾以科技與創新動能強勢躍進，名列全球第5；上海則成為中國排名最高的城市，位居第10，北京則拿下第11名。新加坡排在第16名、曼谷位於第46名，展現亞洲在全球競爭中的集體崛起。

台灣其他城市的排名如何？

台北是台灣唯一擠進前百大的城市。台中以4.36億美元排名第116名，高雄以4.33億美元緊接在後列第117名；桃園與台南則分居第152名與第174名。分析指出，排名差距反映出台北在資本流動、產業集中與創新能力上的領先，也顯示其他城市在國際競爭力上仍有提升空間。

