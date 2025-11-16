全球最富裕城市排名！東京拿下冠軍 台灣5城市打進前300

生活中心／倪譽瑋報導

國際雜誌列出「2025年全球最富裕城市排行」，台北以8.67億美元GDP奪下第25名。（示意圖／翻攝自pixabay）

全球最富裕城市排名揭曉！國際商業雜誌近期公布300座城市的排行榜，以GDP作為指標，最富裕城市前三名分別為日本東京都、美國紐約都會區、美國洛杉磯都會區。值得注意的是，本次排名亞洲城市表現佳，如首爾拿下第五、大阪－神戶拿第九、上海拿第10、新加坡拿第16；而台北則是拿下第25名，台中第116名、高雄第117名、桃園第152名、台南第174名。

富裕城市排名揭曉 前十佔全球GDP近三分之一

商業雜誌《CEOWORLD》公布2025年全球最富裕城市排行榜，對世界各地300個城市展開調查，雖是以GDP為主的排名，但《CEOWORLD》強調，城市的富裕度從來不只是經濟數字、人口規模，而是「創新密度、制度、資本流動性」，真正富裕的城市可吸引資本、研發者、決策者匯聚。

在各城市排名中，東京以2.55兆美元GDP奪冠、紐約都會區（含紐華克、澤西市等）以2.49兆美元排第二、洛杉磯都會區（含洛杉磯、長堤等）以1.62兆美元排第三；接著4到10名分別為，倫敦、首爾、巴黎、芝加哥、大阪－神戶、舊金山灣區（含舊金山、聖荷西等）、上海。富裕城市前10名就佔了全球GDP近三分之一。

亞洲城市大力奪名 台灣也擠進前200

值得注意的是，在名列前茅的富裕城市中，亞洲國家便擠進不少名次，《CEOWORLD》評價，第一名的東京，將創新與基礎設施完美融合；第五名的首爾，展現韓國在電子和數位創新的進步；第九名大阪－神戶正在擴張；第十名上海持續轉型為全球金融與物流中心。以上這些可謂「挑戰傳統的『西方為主』核心」。

除了上述，不少亞洲城市在300名中也拿到好排行，如北京第11名、新加坡第16名、台北第25名、香港第29名、雅加達第33名、孟買第37名、曼谷第46名、馬尼拉第66名。聚焦到台灣，除了台北排25名外，台中第116名、高雄第117名、桃園第152名、台南第174名。

資料來源：CEOWORLD

