全球最小1TB USB-C隨身碟！Sandisk推SANDISK Extreme Fit Drive
記者李鴻典／台北報導
Sandisk 宣布推出全球最小的 1TB1 USB-C™ 隨身碟 ─ SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ Flash Drive。這款隨身碟體積小巧但功能強大，插入插槽即可穩固固定，非常適合需要在筆電或平板上擴充容量，又不想犧牲行動便利性的專業人士、學生與一般使用者。低調的外觀設計讓隨身碟插上裝置後幾乎與機身齊平、適合長時間連接使用，支援高速檔案傳輸且容量高達 1TB1，讓使用者能在移動時無縫擴充儲存空間，同時維持高效工作。
隨著纖薄的 USB-C™ 筆電與平板成為移動辦公與數位學習的主流裝置，使用者需要同樣輕巧的儲存解決方案，以滿足快速的生活步調與不斷增長的儲存需求。SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ 隨身碟具備高容量與緊密貼合的設計，無論是在會議間移動、通勤或上課途中都能穩定連接裝置。
產品功能亮點包含：
超迷你設計：全球最小的 1TB1 USB-C™ 隨身碟，專為可長期插入裝置使用而打造。
高速傳輸：讀取速度最高可達 400MB/s2（128GB 至 1TB 版本）或 300MB/s2（64GB 版本），迅速完成內容傳輸。
無縫備份：藉由適用於 Windows® 與 Mac 裝置的 SANDISK® Memory Zone™ 應用程式3，輕鬆管理與還原檔案。
跨裝置連接：與筆電、平板及其他 USB-C™ 裝置相容。
SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ 隨身碟 64GB（建議售價 NT$ 329 元）、128GB（建議售價 NT$ 499 元）、256GB（建議售價 NT$ 859 元）、512GB（建議售價 NT$ 1,599 元）、1TB1（建議售價 NT$ 2,999 元）皆已上市，即日起可透過全台指定零售商平台如 PChome、momo 購物網及蝦皮官方旗艦館選購。
更多三立新聞網報導
財不露白！立冬後這五個生肖「悶聲發大財」
鳳凰颱風這天轉折關鍵 氣象署一圖曝走勢：不排除發警報、留意是否共伴
野獸該怎麼動都得聽他的！文總《匠人魂》揭密台灣首位藍帶標本師
趨勢科技攜手NVIDIA 推出針對代理式AI系統的端對端防護方案
其他人也在看
全支付爆盜刷潮！聲明強調「無任何資料外洩」
全支付近期屢傳詐騙、盜刷問題，對此，全支付回應，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。中時財經即時 ・ 2 小時前
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應
有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...CTWANT ・ 1 天前
北捷搭車iPhone掃碼即可進站 悠遊卡推6種乘車支付方式
北捷閘門更新工程今年10月終於完成，明年1月將開放QR Code掃碼乘車服務，若測試順利也將在7月全面開放銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘）功能。悠遊卡公司說明，未來將提供6種乘車支付方式讓通勤族選擇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密EBC東森新聞 ・ 18 小時前
綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠
政治中心／張予柔報導社群平台前陣子流傳一款號稱能讓台灣民眾和軍人，一鍵投誠、實名登記「回歸祖國」的統戰App「歸家」，雖經陸委會查證「查無此APP」，但台北市議員顏若芳今（5）日於議會質詢時再揭驚人內幕，指出目前已有一款名為「台灣投誠」的網頁版APP出現，內容疑似涉及統戰與資安威脅。她痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面緝查，並轉知國安單位徹查。民視 ・ 1 天前
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
行動電源NG行為大公開 「這類產品」較危險
[NOWnews今日新聞]行動電源近年頻繁發生爆炸、自燃意外，連飛機、高鐵等大眾運輸都祭出使用禁令。主管我國產品安全規範的經濟部標準局今（5）日召開記者會說明行動電源規範再升級，更也點名「有AC插座」...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」 國台辦：網友個人創意
網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。鏡新聞 ・ 23 小時前
又將有「雙颱」現蹤！ 鳳凰颱風最快明生成｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多 顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者
日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全支付聲明：消費者個資安全無虞 對不實言論保留法律告訴權
有網友在社群平台發文指「暗網」有在販售全聯、全支付使用者的資料庫。全支付今天嚴正聲明，請民眾注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者的資料安全無虞，針對部分社群不實的言論，將保留法律告訴權，呼籲社群已轉載的人員，立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech ・ 1 天前
快訊／全支付爆個資外洩被暗網販售！官方急發聲明：不實言論將提告
全支付爆出盜刷潮，更有網友在社群平台爆料全支付資料庫洩漏，有不法人士在暗網販售使用者個資，對此，全支付今(6)日發聲明嚴正澄清，相關貼文內容並非事實，消費者資料安全無虞，針對部分社群不實言論將保留法律告訴權，另外針對盜刷事件，全支付強調與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
瞄準Chromebook客群 蘋果電腦推平價Mac筆電
彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦中廣新聞網 ・ 1 天前
小心個資外洩！ 政院提醒「歸家」App可能會詐騙民眾的個資
網傳中國工程師製作一款「歸家」App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，還聲稱已有2萬8000人登記，我陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。行政院發言人李慧芝今(11/6)日表示，事實上這種意義不明的APP不但是認知作戰，他實際上也可能會詐騙民眾的個資。太報 ・ 1 小時前
中國「投誠APP」再現！逾百人註冊 顏若芳要求北市府、國安單位查緝叛國軟體
[Newtalk新聞] 日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，聲稱可讓台灣國軍民「一鍵投誠」，後經陸委會查證確定「查無此APP」，外界質疑其真偽。但民進黨台北市議員顏若芳今（5）日質詢時披露一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。 台北市長蔣萬安今天到議會進行專案報告並備詢，顏若芳質詢時表示，這款「台灣投誠」網頁APP與日前遭爆的「歸家」APP十分類似，「是不折不扣的統戰軟體」，除了在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可查詢台灣各縣市的投誠人數，而目前投誠人數的縣市就是台北市，其餘新北、桃園、台中、台南、高雄也都有顯示投誠人數。 「該軟體不只有鼓動投誠的機制，也抓得出來使用者的IP位址定位」，顏若芳說，其中，該軟體所使用的「.xyz」域名，據警政署的詐騙宣導資料，是常見的釣魚網頁網址，詐騙集團擅長利用大規模發送簡訊，並借此進行網路釣魚或安裝惡意程式，意圖竊取個人資料及盜刷信用卡。 經查，該APP首度出現是Threads的一名用戶於日前所發布，根據該用戶的社群平新頭殼 ・ 1 天前
平價Macbook要來了！售價估「3萬元有找」：採用iPhone處理器，硬體效能堪稱小鋼砲？
Apple（蘋果）將於2026年上半年推出低價Mac筆電，售價「明顯低於1,000美元」，主攻Chromebook與入門Windows市場。數位時代 ・ 1 天前
遭爆用戶個資外洩、上暗網兜售！ 全支付嚴正澄清非事實：將提告不實言論
即時中心／梁博超報導電子支付平台「全支付」近日遭爆出盜刷潮，甚至有網友在社群平台上爆料全支付的資料庫洩漏，在暗網上有不法人士販售使用者個資。對此，全支付今（6）日發聲明嚴正澄清，相關言論內容並非事實，消費者的資料安全無虞，將針對社群不實言論將保留依法進行告訴之權利。民視 ・ 1 小時前
小尺寸最佳人像拍攝手機！vivo X200 FE 蔡司精巧旗艦人像拍攝分享
體積小巧的手機，能放入拍照效果好的相機模組嗎？來看看 vivo X200 FE 這款輕巧旗艦吧！搭載聯發科技天璣 9300+ 旗艦晶片，安兔兔跑分接近 200 萬，四邊極窄邊框3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
傳「全支付資料庫外洩」？官方嚴正駁斥：不實資訊、將提告 提醒留意釣魚詐騙
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導行動支付平台「全支付」近日遭爆出有用戶碰上盜刷，隨後又有網友在Threads聲稱「暗網出現全聯與全支付使用者資料販售」...FTNN新聞網 ・ 1 小時前