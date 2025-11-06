全球最小1TB USB-C隨身碟！Sandisk推SANDISK Extreme Fit Drive

記者李鴻典／台北報導

Sandisk 宣布推出全球最小的 1TB1 USB-C™ 隨身碟 ─ SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ Flash Drive。這款隨身碟體積小巧但功能強大，插入插槽即可穩固固定，非常適合需要在筆電或平板上擴充容量，又不想犧牲行動便利性的專業人士、學生與一般使用者。低調的外觀設計讓隨身碟插上裝置後幾乎與機身齊平、適合長時間連接使用，支援高速檔案傳輸且容量高達 1TB1，讓使用者能在移動時無縫擴充儲存空間，同時維持高效工作。

Sandisk宣布推出全球最小的1TB USB-C™隨身碟─SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ Flash Drive。

隨著纖薄的 USB-C™ 筆電與平板成為移動辦公與數位學習的主流裝置，使用者需要同樣輕巧的儲存解決方案，以滿足快速的生活步調與不斷增長的儲存需求。SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ 隨身碟具備高容量與緊密貼合的設計，無論是在會議間移動、通勤或上課途中都能穩定連接裝置。

低調的外觀設計讓隨身碟插上裝置後幾乎與機身齊平、讓使用者能在移動時無縫擴充儲存空間，同時維持高效工作。

產品功能亮點包含：

超迷你設計：全球最小的 1TB1 USB-C™ 隨身碟，專為可長期插入裝置使用而打造。

高速傳輸：讀取速度最高可達 400MB/s2（128GB 至 1TB 版本）或 300MB/s2（64GB 版本），迅速完成內容傳輸。

無縫備份：藉由適用於 Windows® 與 Mac 裝置的 SANDISK® Memory Zone™ 應用程式3，輕鬆管理與還原檔案。

跨裝置連接：與筆電、平板及其他 USB-C™ 裝置相容。

SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ 隨身碟 64GB（建議售價 NT$ 329 元）、128GB（建議售價 NT$ 499 元）、256GB（建議售價 NT$ 859 元）、512GB（建議售價 NT$ 1,599 元）、1TB1（建議售價 NT$ 2,999 元）皆已上市，即日起可透過全台指定零售商平台如 PChome、momo 購物網及蝦皮官方旗艦館選購。

