全球最年長元首！喀麥隆92歲畢亞八度就任 選後爆舞弊抗議釀48死

現年92歲的喀麥隆總統畢亞第八度宣誓就職，成為全球最年長的在位國家元首。他在就職演說中承諾恢復國內秩序，並對選後抗議造成的死者表達哀悼，卻將責任歸咎於「不負責任的政客」。據路透社報導，軍方鎮壓抗議選舉舞弊的活動，造成至少48名平民死亡，其中一半發生在沿海地區。美國參議院外交委員會主席瑞胥批評畢亞是假選舉連任，並指控政府非法拘留美國公民，呼籲重新評估與喀麥隆的關係。

全球最高年長的在位國家元首

高齡92歲的現任喀麥隆總統畢亞（Paul Biya）第八度宣示就職，成為全球最年長的在任國家元首。他在就職演說中承諾恢復國內秩序，對在選舉後爆發的抗議活動中，喪生的罹難者表達哀悼，並將責任歸咎於其他「不負責任的政客」。

畢亞堅稱，選舉已經過去，他也將敦促公民一起建立「團結、穩定、繁榮」的國家，並宣承諾把婦女和青年問題列為優先事項，並解決政府長期以來的貪腐問題。落敗的反對派候選人貝克瑞（Issa Tchiroma Bakary）表示，他繼續抵抗，直到他的勝利獲得承認。

現年92歲的喀麥隆總統畢亞（Paul Biya）是全球最年長的在位元首，如今八度就任，已掌權超過43年。（圖／翻攝自Paul Biya臉書）

稱選舉舞弊爆發抗議

喀麥隆的總統大選在10月12日結束，在投票結束不久後，反對派候選人貝克瑞隨即宣布自己當選。BBC報導，貝克瑞曾經擔任政府發言人，並在6月辭去新聞部長的職位，投入選舉。然而投票結束兩周後，喀麥隆憲法委員會（Constitutional Council）在10月27日宣布，畢亞以53.7的得票率，打敗貝克瑞的35.2%得票率，成功連任。

貝克瑞馬上回應稱該結果是舞弊，並號召群眾上街，在喀麥隆多地爆發激烈的示威抗議。同時，他也呼籲國際社會對喀麥隆實施制裁，作為鎮壓抗議活動與選舉舞弊的懲罰。BBC報導，喀麥隆憲法委員會法官，已經以缺乏證據或無撤銷選舉之管轄權為由，駁回了八起投訴。

AFRICA | 🇨🇲 | Protests erupt in Cameroon after 92-year old Paul Biya "wins" the Presidential election which the majority of the people in the country are disputing. Biya and France have ruled the country for 43 years.



Biya who has health challenges and hardly in the country… pic.twitter.com/HL54uWE01i — Evaluator. (@_AfricanSoil) October 28, 2025

軍隊血腥鎮壓抗議活動

畢亞政府至今仍未公布鎮壓造成的死亡人數，名為「聲援喀麥隆」的民間團體上週表示，安全部隊的鎮壓導致至少23人喪生，路透社報導，有兩名聯合國的知情人士提供數據表示，喀麥隆安全部隊在鎮壓過程中，殺害了48名平民，其中有一半發生在抗議最為激烈的沿海地區。

目前抗議活動已經大幅減少，貝克瑞呼籲從10日開始進入為期三天的全國封鎖，敦促其知其者，暫停抗議活動，以待在家裡，表達對選舉結果的不滿。

非法拘留美國公民引美國不滿

美國參議院外交委員會主席、愛達荷州參議員瑞胥（Jim Risch）指責畢亞政府透過假選舉連任，並迫害政治對手，還非法拘留了愛達荷州的美國公民。他在社群平台上表示，喀麥隆不是美國的夥伴，當其對美國公民構成經濟和安全風險，在風險加劇前，需要重新評估兩國之間的關係。

