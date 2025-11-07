全球最年長元首！喀麥隆92歲畢亞八度就任 選後爆舞弊抗議釀48死
編譯莊佳芳／綜合報導
現年92歲的喀麥隆總統畢亞第八度宣誓就職，成為全球最年長的在位國家元首。他在就職演說中承諾恢復國內秩序，並對選後抗議造成的死者表達哀悼，卻將責任歸咎於「不負責任的政客」。據路透社報導，軍方鎮壓抗議選舉舞弊的活動，造成至少48名平民死亡，其中一半發生在沿海地區。美國參議院外交委員會主席瑞胥批評畢亞是假選舉連任，並指控政府非法拘留美國公民，呼籲重新評估與喀麥隆的關係。
全球最高年長的在位國家元首
高齡92歲的現任喀麥隆總統畢亞（Paul Biya）第八度宣示就職，成為全球最年長的在任國家元首。他在就職演說中承諾恢復國內秩序，對在選舉後爆發的抗議活動中，喪生的罹難者表達哀悼，並將責任歸咎於其他「不負責任的政客」。
畢亞堅稱，選舉已經過去，他也將敦促公民一起建立「團結、穩定、繁榮」的國家，並宣承諾把婦女和青年問題列為優先事項，並解決政府長期以來的貪腐問題。落敗的反對派候選人貝克瑞（Issa Tchiroma Bakary）表示，他繼續抵抗，直到他的勝利獲得承認。
稱選舉舞弊爆發抗議
喀麥隆的總統大選在10月12日結束，在投票結束不久後，反對派候選人貝克瑞隨即宣布自己當選。BBC報導，貝克瑞曾經擔任政府發言人，並在6月辭去新聞部長的職位，投入選舉。然而投票結束兩周後，喀麥隆憲法委員會（Constitutional Council）在10月27日宣布，畢亞以53.7的得票率，打敗貝克瑞的35.2%得票率，成功連任。
貝克瑞馬上回應稱該結果是舞弊，並號召群眾上街，在喀麥隆多地爆發激烈的示威抗議。同時，他也呼籲國際社會對喀麥隆實施制裁，作為鎮壓抗議活動與選舉舞弊的懲罰。BBC報導，喀麥隆憲法委員會法官，已經以缺乏證據或無撤銷選舉之管轄權為由，駁回了八起投訴。
AFRICA | 🇨🇲 | Protests erupt in Cameroon after 92-year old Paul Biya "wins" the Presidential election which the majority of the people in the country are disputing. Biya and France have ruled the country for 43 years.
Biya who has health challenges and hardly in the country… pic.twitter.com/HL54uWE01i
— Evaluator. (@_AfricanSoil) October 28, 2025
軍隊血腥鎮壓抗議活動
畢亞政府至今仍未公布鎮壓造成的死亡人數，名為「聲援喀麥隆」的民間團體上週表示，安全部隊的鎮壓導致至少23人喪生，路透社報導，有兩名聯合國的知情人士提供數據表示，喀麥隆安全部隊在鎮壓過程中，殺害了48名平民，其中有一半發生在抗議最為激烈的沿海地區。
目前抗議活動已經大幅減少，貝克瑞呼籲從10日開始進入為期三天的全國封鎖，敦促其知其者，暫停抗議活動，以待在家裡，表達對選舉結果的不滿。
非法拘留美國公民引美國不滿
美國參議院外交委員會主席、愛達荷州參議員瑞胥（Jim Risch）指責畢亞政府透過假選舉連任，並迫害政治對手，還非法拘留了愛達荷州的美國公民。他在社群平台上表示，喀麥隆不是美國的夥伴，當其對美國公民構成經濟和安全風險，在風險加劇前，需要重新評估兩國之間的關係。
更多三立新聞網報導
COP30於巴西登場！古特雷斯籲設暖化紅線 英國決議不挺森林永續基金
讓美國再次健康！川普宣布大幅降低減重藥價 藥廠主管暈倒記者會
前腳剛走後腳就來！菲律賓遭海鷗肆虐後再迎鳳凰 越南全力戒備慎防洪災
捏泥巴很重要！研究：從小玩土長大免疫力佳 芬蘭已推森林幼兒園
其他人也在看
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 1 天前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 19 小時前
鄭麗文明將追思共諜 民進黨：切勿配合中共統戰
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文明日預計出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（7）日批評，鄭麗文上任後竟向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？ 鄭麗文表示，台灣民主轉型幾十年，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方。她明天出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。 戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。她進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。 戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？ 查看原文更多Newtalk新聞報導盛讚馬習會、九二共識 鄭麗文喊：「兩岸中國人」智慧的最高展現鄭麗文效應？ 國民黨：20天多2405人入黨新頭殼 ・ 2 小時前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 1 天前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 10 小時前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
激辯2.5小時！ 大法官火力全開質疑川普關稅正當性
民視新聞／郭欣華 綜合報導美國總統川普發起關稅戰，到底合不合法？最高法院11月5日展開超過2個半小時的激辯，不論保守派或自由派的大法官，都對川普動用緊急權力徵關稅的作法提出質疑，認為這不是總統職權，而是國會權力。最終裁決預定在未來幾週或幾個月內出爐。民視 ・ 1 天前
中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理
即時中心／潘柏廷、李美妍報導華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，被撤銷戶籍，不過，國台辦發言人張唅昨（5）日稱這是民進黨政府的綠色恐怖。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午則強調是依法行政，他更強調，現在錢麗被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。民視 ・ 1 天前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 1 天前
傅崐萁可爭取再連任立院黨團總召 國民黨團表決取消總召兩年條款
國民黨立法院黨團總召傅崐萁任期至明年1月底，國民黨團今天召開黨團大會，經表決取消總召最多只能當兩年的限制，此舉引發外界討論，是否在幫傅崐萁連任黨團總召來鋪路。有國民黨立委表示，當初設定限制是希望避免出現萬年總召。但也有國民黨立委說，每一屆黨團的生態不同，不應拿過去的時空環境套用到現今。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
強化黨中央與立院黨團溝通 鄭麗文延攬前黨團主任接黨主席辦公室主任
國民黨主席鄭麗文上任後，與立法院黨團互動受關注。知情人士指出，鄭已著手延攬立院國民黨團前主任、現任黨籍立委許宇甄辦公室主任沈建億接任黨主席辦公室主任。據指出，鄭已完成徵詢，目前就看許是否願點頭「借將」。太報 ・ 17 小時前
趙少康罷免投票涉亮票遭起訴求重刑 回應「尊重司法 不揣測」
前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，事後又飾詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。 對此，趙少康今天回應，犯後態度好不好是主觀認定，尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，一切就依法論法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願表，爭取黨提名參選台北市長，這也是既2019年蔣、吳參選立委之後，外界關注「雙帥對決」是否再現。對此，媒體人顏辰州昨（5）日深夜在臉書發文，認為吳怡農沒有資格選台北市長，指稱倒也不是吳什麼政治資歷不夠，而是其兩次選...匯流新聞網 ・ 1 天前
NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔
立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名中廣新聞網 ・ 8 小時前
鄭麗文新一波黨務人事公布 張雅屏任考紀會主委 連系、洪系人馬也入列
國民黨今（6）日發布新一波人事案，考紀會主委由前組發會主委張雅屏出任；國民黨發言人由立委牛煦庭、議員江怡臻擔任；文傳會副主委由基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄擔任；文傳會新媒體部主任由Rap歌手王安國擔任。此外青年部主任由洪秀柱人馬，曾任洪秀柱辦公室、韓國瑜總統大選辦公室成員、高雄青工會長李昶志接手；國際部主任由連系人馬董佳瑜擔任。張雅屏一路由基層黨工出身，歷任屏......風傳媒 ・ 1 天前
NCC可望正常運轉？立院明天行使人事同意權 藍白動向曝光了
即時中心／徐子為報導立法院會明（7）天將行使4名國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人的人事同意權。民進黨團表態全數支持，盼在野黨也共同支持，不過藍白態度尚不明朗，國民黨團表示，將待明天黨團大會討論決定，民眾黨團也擬明天才召開記者會宣布。民視 ・ 21 小時前
吳怡農提前出局？民進黨北、桃市長擬推「大咖」親征
吳怡農提前出局？民進黨北、桃市長擬推「大咖」親征EBC東森新聞 ・ 21 小時前
美政府停擺36天史上最久！影響範圍、經損規模一次看
據《BBC》統計，約有140萬名聯邦公務員目前被迫放無薪假，或在沒有薪水的情況下工作。雖然政府停擺在美國政治史上並不罕見，但這次的情勢格外緊張，因為總統川普（Donald Trump）自2025年1月重返白宮後，立即著手大幅縮減聯邦政府規模，並揚言將利用這次預算危機進一步推動人...CTWANT ・ 1 天前