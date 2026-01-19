全球最強中轉機場揭曉！桃機37名 吉隆坡超車羽田奪亞洲之冠

2025全球50大最強中轉機場名單出爐，前4名分別為倫敦希斯洛機場、土耳其伊斯坦堡機場、阿姆斯特丹史基浦機場、吉隆坡機場，同時吉隆坡機場也是亞洲第1名。 圖：桃園機場／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 2025全球50大最強中轉機場名單出爐，前4名分別為倫敦希斯洛機場、土耳其伊斯坦堡機場、阿姆斯特丹史基浦機場、吉隆坡機場，同時吉隆坡機場也是亞洲第1名。另外，桃園機場則排名第37，比2024年進步1名。

英國的分析公司OAG發布2025全球50大最強中轉機場。這項研究使用OAG提供的全球100個最大機場和100個最大國際機場的航班數據，基於全年(2024年9月1日至2025年8月31日)的總航班座位數。資料擷取自過去一年2024年9月至2025年8月全球航空業最繁忙的一天，即2025年8月1日。計算6小時內所有可能的轉機航班總數，包括進出港航班中至少有一個為國際航班的情況。

其中根據最新的報告顯示，2025全球50大最強中轉機場，倫敦希斯洛機場連3年拿下全球連結性最強的機場冠軍，希斯洛機場是全球旅客的主要樞紐，也是歐洲座位容量最大的機場；土耳其伊斯坦堡機場從2024年的第8名大幅躍升至第2名；第3名則是阿姆斯特丹史基浦機場，比2024年進步1名。

另外，吉隆坡機場是亞洲機場排名最高者，與法蘭克福機場並列第4，法蘭克福機場的排名發生了顯著變化，從去年的第10 名上升到第 4名，這主要得益於潛在聯繫數量成長21％。其他航空公司，東京羽田機場則從2024 年的第 3名，滑落到 2025 年的第 9名，反映出其連結數下降10％。至於桃園機場則排名第37，比2024年進步1名。

