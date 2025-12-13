全球最強護照出爐！台灣進步1名、排名曝光

▲025年終版「亨利護照指數」（Henley Passport Index）出爐，全球旅遊自由度權威排名大洗牌。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 2025年終版「亨利護照指數」（Henley Passport Index）出爐，全球旅遊自由度權威排名大洗牌。這次新加坡持續蟬聯冠軍，以可免簽入境193國與地區；台灣護照這次以免簽136個旅遊目的地，獲得全新名次第36名。

英國亨利環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）推出「亨利護照指數」，根據普通護照持有人的旅行自由，對各國進行的全球排名。

2025年最終版在10日出爐，新加坡護照持有者，可享有193個旅遊目的地的免簽資格，蟬聯冠軍寶座；此外，前三名皆為亞洲國家，全球「第2強護照」為韓國護照，可免簽前往190個目的地，而日本則以189個目的地位居第3名。

專家分析，亞洲國家在國際外交關係的穩定性以及強勁的經濟實力，使其護照含金量持續攀升，徹底改寫了過去由歐美國家長期領跑的局面。

在本年度排名中，第4名由多達11個歐洲國家並列，涵蓋了歐盟核心國家及申根區成員，包括比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙以及瑞士，持有這些國家護照者，共同享有188個目的地的免簽資格。而奧地利、希臘、挪威、葡萄牙與瑞典則以些微差距並列第5名。

反觀美國護照，近年來在亨利指數的表現持續滑落，此次以可免簽入境180個旅遊目的地，僅排名在第11名，再度跌出前十強之列。

此外，台灣護照的含金量在本屆排名中穩健成長，相較於前次進步一名、排在第36名，持護照者可免簽通行136個旅遊目的地；至於中國可免簽通行82個旅遊目的地、排在第81名。

此外，在這次的護照指數中，阿拉伯聯合大公國（UAE）的進步幅度堪稱最大亮點。《印度時報》分析指出，阿聯從2015年僅有約35個免簽國（排名第42名），在短短十年內，透過持續不斷的外交努力，這次以184個免簽國，首度打入前十名，與英國、澳洲、捷克等老牌強國並駕齊驅，成為「中東最強護照」。

