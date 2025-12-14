全球最強護照台灣排第36！ 新加坡蟬聯榜首

全球最強護照台灣排第36。（圖／報系資料照）

英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）公布最新一期「恒理護照指數」（Henley Passport Index），全球前三名全由亞洲國家包辦，新加坡再度蟬聯榜首。而台灣排名則小幅前進1名，名列全球第36，可免簽證通行136個國家和地區。

「恒理護照指數」由總部位於英國倫敦的恒理環球顧問事務所編製，是全球首創且具權威性的護照排名，依據國際航空運輸協會（IATA）數據，統計全球199本護照可免事先申請簽證前往227個國家或地區的數量，並每季更新，為用戶提供關於其全球通行與流動性最全面、最可靠的資訊。

廣告 廣告

根據恒理護照指數最新排名，新加坡護照以免簽193個目的地穩居全球第1；南韓以數量190個排名第2；日本以189個名列第3；第4名由比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙與瑞士等11國並列，均能免簽187個地區；第5名則為奧地利、希臘、挪威、葡萄牙與瑞典，可免簽186個地區。

台灣此次維持免簽136個地區，排名較上次評比前進1名至第36名。至於中國大陸護照免簽82國，與波札那並列第61名；香港以免簽170個地區排名第17，澳門則以142個地區名列第34。

另外，美國護照此次仍未能重返前10名，這次排名小幅前進1名，以免簽180個地區排名第11。排名倒數方面，阿富汗名列第105名，僅可免簽前往24個國家；敘利亞與伊拉克分居倒數第2、3名，免簽國家數分別為26與29個。

恒理護照指數董事長凱林（Dr. Christian H. Kaelin）表示，這些看似微不足道的變化，產生遠超預期的影響，顯示全球流動格局已處於高度敏感且微妙的平衡狀態，「過去十年間，美國護照實力不只是排名下滑，而是象徵全球流動性與軟實力版圖正在出現根本性的轉變，選擇擁抱開放與合作的國家正快速崛起。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電梯按錯樓層怎麼辦？ 新光三越曝「畫1符號」能取消

破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手

女主播街頭跌倒「玉鐲裂成3截」 命理師警告：勿直接丟垃圾桶