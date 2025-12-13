全球最強護照大洗牌！台灣免簽地狂贏中國25名 蟬聯第一是「這小國」

生活中心／程正邦報導

台灣護照自由度全球排第 36 名，持照者可享有 136 個旅遊目的地的免簽通行資格。（示意圖）

亞洲雄霸前三強：旅遊自由度的新格局

全球旅遊自由度的權威指標2025 年終版「亨利護照指數」（Henley Passport Index）近日揭曉，世界排名再度洗牌，這次亞洲國家強勢確立了其在旅遊自由度上的霸主地位。據《亨利環球顧問事務所有限公司》（Henley & Partners）最新公布的數據，新加坡護照以可免簽入境 193 國與地區的驚人成績，連續蟬聯全球冠軍寶座，穩坐「全球最強護照」美譽。

新加坡蟬聯全球旅遊自由度國家第一名。（示意圖／翻攝自pixabay）

值得關注的是，本屆的冠亞季軍全由亞洲國家包攬：第 1 名新加坡（193 個免簽目的地）、第 2 名南韓（190 個免簽目的地）、 第 3 名日本（189 個免簽目的地）。專家分析，亞洲國家在國際外交關係的穩定性以及強勁的經濟實力，使其護照含金量持續攀升，徹底改寫了過去由歐美國家長期領跑的局面。

美國護照自由度排名在第 11 名，再度跌出前十強之列。（示意圖／取自pixabay）

歐洲陣營的團結力量與美國的持續滑落

緊追在亞洲之後的是實力堅強的歐洲聯盟陣營。在本年度排名中，第 4 名由多達 11 個歐洲國家並列，涵蓋了歐盟核心國家及申根區成員，包括比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙以及瑞士，持有這些國家護照者，共同享有 188 個目的地的免簽資格。而奧地利、希臘、挪威、葡萄牙與瑞典則以些微差距並列第 5 名。

反觀曾經的超級強權美國護照，近年來在亨利指數的表現持續滑落，此次以可免簽入境 180 個旅遊目的地，僅排名在第 11 名，再度跌出前十強之列，顯示出其旅遊自由度的增長速度明顯慢於歐洲及亞洲競爭者。

中國護照自由度輸台灣25名。（示意圖／PIXABAY）

台灣護照價值創新高：狂勝中國 25 名

在兩岸三地的表現方面，台灣護照的含金量在本屆排名中穩健成長，成果令人振奮。據《亨利護照指數》的資料顯示，台灣護照此次排名躍進一名，獲得了全新的第 36 名，持照者可享有 136 個旅遊目的地的免簽通行資格。相較之下，中國護照則僅以 82 個目的地免簽資格，排名在第 61 名。這意味著台灣護照在國際旅遊自由度上，整整狂贏中國達 25 個名次。

此外，香港護照以可免簽入境 170 個國家，排名在 第 17 名，表現強勁；澳門護照則與秘魯並列，都可免簽前往 142 個目的地。整體而言，東亞地區在旅遊自由度上，皆展現出極高的便利性與國際認可度。

