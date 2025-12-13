全球最強護照年終排名！台灣升至36名 新加坡奪冠

全球護照排名最新報告出爐！「恒理護照指數」於10日公布結果，新加坡依舊蟬聯冠軍，其次是南韓、日本，台灣名列第36名，與上次相比，小幅度前進1名。

台灣名列第36名，與上次相比，小幅度前進1名。（圖／中天新聞）

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）推出的「恒理護照指數」（Henley Passport Index）於10日公布排名結果，新加坡護照以193個免簽國家穩居全球榜首，展現其在國際外交布局上的成功。南韓護照緊追在後，以190個免簽國家位居第2名，日本則以189個免簽國家排名第3。這項結果顯示，全球護照實力前三強依然由亞洲國家包辦。至於台灣名列第36名，與上次相比，小幅度前進1名。

排名第4名由歐洲11個國家並列，包括比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙與瑞士，這些國家的護照皆可免簽進入188個國家。第5名則由奧地利、希臘、挪威、葡萄牙與瑞典等多國共享，免簽國家數為186國。

排名第6名由匈牙利、馬爾他、紐西蘭、波蘭、斯洛伐克與斯洛維尼亞並列第6名。第7名由澳洲、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、阿拉伯聯合大公國及英國共同位居。排名第8包括加拿大與拉脫維亞，排名第9有列支敦斯登與立陶宛，排名第10有馬來西亞與冰島。

香港護照排在第17名，免簽國家數為170國。中國大陸護照免簽入境僅82國。美國護照本次排名第11，可免簽入境180個國家，但仍未能躋身前10強。

