全球最強護照排行出爐！前三全是亞洲國家 台灣排36名

國家護照能免簽通行的國家數量，清楚地展現了該國家的經濟能力與外交能力，日前英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，前三名由亞洲國家包辦，台灣則排名第36，可免簽證通行136個國家和地區。

「恒理護照指數」是由恒理環球顧問事務所有限公司透過國際航空運輸協會（IATA）資料進行分析製作，以此評估全球199本護照的免簽旅行能力。另外，該指數每月更新，被全球公民和主權國家視為評估護照在全球流動性排名中的標準參考工具。

最新「恒理護照指數」排名曝光。圖／翻攝自恒理環球顧問事務所有限公司網站

根據最新「恒理護照指數」，排名第一國家是新加坡，持該國護照者可免簽前往193國，韓國則以190國名列第2，日本以189國緊追在後；比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙和瑞士並列第4，可暢行無阻前往187國；奧地利、希臘、挪威、葡萄牙和瑞典以186國並列第5；美國則是以180國排名第11名；台灣以136國排名第36；中國以82國，排名在第61名。

責任編輯／陳俊宇

