全球最強護照新加坡居冠 新移民指東協免簽便利

（中央社記者吳昇鴻新加坡19日專電）最新全球護照指數報告指新加坡護照可免簽進入192個國家和地區，排名居冠。新加坡新移民告訴中央社，受惠於東協條件，多數周邊國家對新加坡實施免簽或簡化簽證政策、旅行更便利；不過新加坡不承認雙重國籍，若成為公民原有國籍就須放棄。

根據最新公布的「恒理護照指數」（Henley Passport Index）報告，排名前三強護照全數來自亞洲國家，新加坡名列第一，日本與韓國並列第二，台灣拿下第33名。其中，新加坡公民可免簽進入這項指數追蹤的227個國家與地區中的192個。

來自台灣、在新加坡生活與工作8年的Andy，去年申請轉為新加坡公民。他今天告訴中央社記者，他非常喜愛旅行。由於新加坡是東協成員國，像是越南、柬埔寨、緬甸等國家對新加坡公民多數已實施免簽或簡化簽證政策，相比之下持台灣護照仍可能需辦理一些簽證相關手續，因此轉為新加坡公民在區域內旅行上更為便利。

不過，新加坡不承認雙重國籍，一旦成為新加坡公民，原有國籍就須放棄。Andy表示，對他而言決定移民是人生大事，獲得新加坡公民福利的同時，也意味著失去台灣公民身份的相關權益，這是一種綜合家庭、個人生涯規劃等考量後的取捨，他最終因工作等因素，選擇在新加坡落地生根。

根據國際智庫全球和平指數（Global Peace Index），新加坡近期排名全球第6，代表犯罪率與國外衝突等情況都不嚴重。

在台灣長大、到新加坡就學與工作多年的Victoria，近年取得新加坡公民身份，並與先生一同在獅城生活。她向中央社分享，擁有新加坡護照對於需要前往周邊國家的人非常方便，赴澳洲、紐西蘭等地出差或旅遊也很便利，新加坡與台灣之間也有免簽互惠政策，這樣的政策讓她能定期拜訪在台灣的家人更加輕鬆。

Victoria提及，持有新加坡護照與美國有相關互惠安排，例如H-1B1簽證設有固定配額給新加坡公民、申請工作相對便利，是擴展職場機會的重要途徑。至於從外交層面而言，她指出，新加坡長期在國際政經舞台上扮演中立角色，並與各國維持良好關係，使得新加坡公民在海外出入境時相對較少受到限制。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎曾接受中央社訪問表示，新加坡平時在國際議題立場相對低調，保留對各方相對友善的形象，且新加坡本身沒有涉入太多國際爭端，因此通常不會是利害關係方的關鍵支持者或反對方。

「恒理護照指數」是眾多由金融機構編制、用以評比各國護照通行能力的排行榜之一。（編輯：陳承功）1150119