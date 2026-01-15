全球最強護照新加坡霸榜 台灣第33名139國免簽

今(2026)年最新一波全球護照行動力排名出爐，新加坡蟬聯「全球最強護照」國家，持護照者可免簽證通行192個國家與地區，穩居榜首；日本與南韓則以188個免簽目的地並列第2名。台灣名列第33名，較前次評比前進3個名次，目前可免簽前往139個國家和地區，整體行動力持續改善。

這份排名來自總部設於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司所編製的「恒理護照指數」，是依照各國護照持有人可於不須事先申請簽證的情況下，前往多少個旅遊目的地進行評比，涵蓋全球199本護照、227個目的地，長期被視為衡量各國護照國際行動力的重要指標。

從最新排名來看，東亞與歐洲國家仍占據榜單前段班。除了新加坡、日本、韓國分列冠亞外，丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典與瑞士同列第3名，可免簽通行186個目的地；美國則回升至第10名，免簽國家數達179個，重新擠進前10名之列。

本次排名另一個焦點，落在阿拉伯聯合大公國的快速崛起。自2006年以來，阿聯累計新增149個免簽目的地，排名一口氣上升57名，躍升至第5名，與匈牙利、葡萄牙、斯洛伐克及斯洛維尼亞並列。阿聯同時在另一項由Arton Capital發布的護照指數中超越新加坡，逐步顯現外交布局成果。

第6名國家包括克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、馬爾他、紐西蘭與波蘭；澳洲維持第7名，並列的還有拉脫維亞、列支敦斯登與英國。英國為本次排名中退步幅度最大的國家，一年內免簽目的地減少8個，目前可免簽前往182個國家和地區。

至於榜單末段，阿富汗仍位居全球第101名，僅可免簽前往24個國家，與冠軍新加坡相差168個目的地；伊拉克與敘利亞分列第99與第100名，免簽國家數分別為29個與26個，顯示全球護照行動力差距依舊明顯。

