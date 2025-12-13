全球最強護照「前3名都在亞洲」！台灣免簽地大贏中國25名

全球護照排名中，台灣護照為36名，和過去比晉升一個名次，可享有136個旅遊目的地的免簽通行資格，也比中國高出25名。（護照示意圖） 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 全球旅遊自由度的權威指標2025 年終版「亨利護照指數」揭曉，前3名全是亞洲國家，分別為新加坡可免簽入境193個國家與地區、南韓有190個免簽目的地、日本有189個免簽目的地，至於台灣護照為36名，和過去比晉升一個名次，可享有136個旅遊目的地的免簽通行資格，也比中國高出25名。

根據《亨利環球顧問事務所有限公司(Henley & Partners)》最新公布的數據， 本屆的冠亞季軍全由亞洲國家包攬：第 1 名新加坡(193 個免簽目的地)、第2 名南韓(190 個免簽目的地)、第 3 名日本(189 個免簽目的地)。

第4名由多達11個歐洲國家並列，涵蓋了歐盟核心國家及申根區成員，包括比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、西班牙以及瑞士，持有這些國家護照者，共同享有188個目的地的免簽資格；奧地利、希臘、挪威、葡萄牙與瑞典則以些微差距並列第5名。

至於美國護照此次以可免簽入境 180 個旅遊目的地，僅排名在第 11 名，跌出前十強之列；台灣護照在此次排名晉升一名為第36名，持照者可享有136 個旅遊目的地的免簽通行資格；香港護照以可免簽入境170個國家，排名在第17名；澳門護照則與秘魯並列，都可免簽前往142個目的地；中國護照則以 82個目的地免簽資格，排名在第 61 名，也是說台灣護照在國際旅遊自由度上，整整狂贏中國達 25 個名次。

