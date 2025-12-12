「全球最性感法官」TikTok穿太辣遭檢舉！48部影片涉性暗示下場曝光

「全球最性感法官」TikTok穿太辣遭檢舉。圖／翻攝自Marianela Cabrera Mosquera TikTok

哥倫比亞一名47歲女法官莫斯奎（Marianela Cabrera Mosquera）因擁有精緻臉蛋與火辣身材，在TikTok累積超過43萬粉絲，被譽為「全球最性感法官」。近日，她卻被指控拍攝清涼影片，不僅穿著暴露，還帶有明顯性暗示，質疑恐影響外界對司法體系的信任。對此，莫斯奎回應，批評聲浪帶有性別歧視，強調自己的穿著並不影響職務表現。

根據英國《太陽報》報導，被譽為「全球最性感法官」的莫斯奎，4日在哥倫比亞佛羅倫西亞（Florencia）出席一場紀律聽證會，原因是她被民眾控訴，在TikTok發布帶有性暗示的影片，可能損害大眾對於司法的信任。

廣告 廣告

哥倫比亞國家司法紀律委員會表示，初步審查莫斯奎658部影片後，其中有48部影片認定有「暗示性畫面」，同時也針對拍攝地點進行調查。

投訴者指出，雖然沒有看到莫斯奎於上班時間或在法院辦公室拍片，但影片中的書櫃、桌子與其他家具與法院內的陳設相似，懷疑拍攝地點可能就在法院內。

對此，莫斯奎駁斥所有指控，強調穿著為自己的喜好，並不影響到職務表現，痛批種種投訴都是性別歧視、大男人主義、厭女的表現。她也透露，有其他女性同事也曾向她反映，自己也曾遭遇類似情況。

莫斯奎時常分享生活美照。圖／翻攝自Marianela Cabrera Mosquera IG

報導指出，莫斯奎得知自己被調查後，在聽證會前語重心長地說，「若你是一名優秀、生產力高的員工，你可能會期望得到雇主的認同，不過在司法部門，這件事完全不存在，因為換來的只有紀律處分的對待」。

目前莫斯奎法律團隊採取被動態度，強調這些影片並不會影響莫斯奎在法庭上的工作表現。該案正由紀律法官進行審查。



回到原文

更多鏡報報導

瑞士選美小姐遭丈夫分屍「丟攪拌機打成泥」 全程邊看影片冷血犯案

知名媒體人節目中突「歪頭癱軟」猝逝！主持人高喊「把他抬走」畫面遭瘋傳

茶聚加盟主PO「虐狗片」喊想安樂死！被起底曾獲「模範飼主」 業者火速開鍘