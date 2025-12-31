全球最早跨年煙火！紐西蘭煙火璀璨綻放 點亮2026

國際中心／游舒婷報導

今（31）是2025年最後一天，在看台灣煙火秀之前，可以先看看世界各地的煙火秀，一起替新年拉開序幕！在主要國家之中，最早迎接新的一年的是紐西蘭奧克蘭，在奧克蘭天空塔（Sky Tower）的跨年煙火秀是2026年首發，同時也有海港大橋的燈光秀照亮2026。

紐西蘭煙火在南半球最高的建築「奧克蘭天空塔」登場，隨著時間進入倒數，聚集在一起的人群一起齊聲喊出「5、4、3、2、1」，煙火隨之綻放，長達5分鐘的煙火點亮紐西蘭夜空，搭配海港大橋的煙火秀，替2026年拉開璀璨序幕。

紐西蘭煙火。（圖／AP授權）

