全球最晚跨年國家！別人老一歲他們還在倒數

紐埃、美屬薩摩亞是全球最晚迎接2026年的國家。（圖／翻攝自Google Map）





雖然有國際換日線的存在，但國際換日線並沒有國際法律地位，各國可以自行決定採用的日期制度，使世界各國跨年時間的排序十分複雜，全世界最晚迎接2026的國家在倒數時，最早跨年的國家已經「老一歲」，最晚跨年的國家才正要倒數。

根據《國家地理》報導，全世界最晚迎接新的一年的是位於南太平洋、吉里巴斯共和國西南方，人口不到2000人的小島紐埃、面積約有3/4的台北大的，美國唯一南太平洋領土美屬薩摩亞，比最早進入新年的聖誕島晚了整整25小時迎接新年，當地在台灣時間今（1）日晚間7點才會進入2026年。

聖誕島從最晚換日到最早換日的由來

聖誕島是在1995年開始成為全球有人居住的區域，第一個迎接新年的地區。聖誕島隸屬於吉里巴斯共和國，1995年吉里巴斯總統決定調整國際換日線，繞過該國領土，以免同一個國家日期時間卻不一致，於是聖誕島從全球最晚進入新一天的地區，成為全球最早迎接新一天的地方，也成為最早跨年的地區。

