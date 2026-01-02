全球最有價值職業球隊排名出爐 NFL達拉斯牛仔第一、NBA金州勇士第二

美國達拉斯牛仔隊以130億美元的身價，蟬聯黃金體育俱樂部榜首。(圖片來源/達拉斯牛仔隊)

全球最有價值的50個體育俱樂部名單出爐，統計顯示它們去年總值達3000億美元，達拉斯牛仔隊（Dallas Cowboys）再度蟬聯榜首，身價持續突破百億美元。

根據富比士（Forbes）的統計資料，2025年身價最高前50個體育隊伍總值為3530億美元，比2024年增加22%，約相當於4年前的1倍，換算之下每個隊伍身價達71億美元。

廣告 廣告

NFL達拉斯牛仔榜首，NBA金州勇士第二

在前50支隊伍中，有8支的價值年增率超過30%。回顧6年前，全球最有價值的前50個運動隊伍總值僅為50億美元，如今這樣的等級甚至已經擠不進前50名。

取而代之的是百億美元俱樂部成員持續增加，2025年達拉斯牛仔隊以130億美元居冠，而繼達拉斯牛仔隊1年前跨過百億美元門檻之後，去年新增4位成員，分別是NBA金州勇士（Golden State Warriors）、洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）、 NFL紐約巨人隊（ New York Giants）和NBA洛杉磯湖人隊（Angeles Lakers）也陸續加入，價值分別為110億、105億、101億和100億美元，NBA紐約尼克（ New York Knicks）也以97.5億美元的價值準備叩門。

媒體授權費大進補，黃金隊伍價值快速飆漲

整體而言，過去20年這些黃金體育隊伍價值飆漲，主要是拜媒體版權費大幅增加所賜。例如2025年NBA與ABC/ESPN、NBC/Peaceock和亞馬遜（Amazon）Prime Video達成為期11年的轉播協議，據估計總值為760億美元，平均每年增加69億美元，遠高於舊合約的每年增加約40億美元。美國職業美式足球聯盟在這之前，（NFL）也談成了一件版權費協議，保證到2033年至少獲得1,255億美元的收入。

由於聯盟分成比例高，再加上其他經濟效益的貢獻，NBA和NFL過去10年平均收入分別增長141%和91%，達到4.17億美元和6.62億美元。

其他因素也可能為運動隊伍帶來價值暴增的契機。例如2014年 億萬富翁鮑爾默（Steve Ballmer）以20億美元收購洛杉磯快艇隊（Los Angeles Clippers ），富比士估計，交易完成後的第2年，快艇隊估值由前一年的5.75億美元激增至12億美元，球季營收增幅由4.2倍提高至7.2倍（現今估值和增幅分別是54億美元和12.9倍）。

全球體育界價值增長速度不一

儘管整個體育界估值穩步增長，但力道並不平均，例如NFL的32支球隊2025年價值大增25%，但歐洲最有價值的20家足球俱樂部估值僅小幅增加5%，主要是因為媒體版權費的收入卻停滯不前，以及成本上升和鉅額債務的牽制。若以過去3年估算，NBA的價值大增87%，遙遙領先群雄，而美國職棒大聯盟（MLB）和歐洲足球隊分別為25%和24%。

由於這樣的差距，在全球50支最有價值的運動隊伍中，足球隊僅佔4支，少於兩年每年的7支。MLB有僅有兩支球隊進榜，波士頓紅襪隊（Boston Red Sox）則跌出前50名的排行榜。在美國職業足球大聯盟（MLS）中洛杉磯足球俱樂部（LAFC）以12.5億美元的身價居首，但也未能打進前50。女子運動隊伍也未出現在榜單中，最有價值的球隊是WNBA紐約自由人，估值為40億美元。

NFL的爆發力是其他聯盟所望塵莫及，NFL的32支球隊中，有30支名列前50強，僅市值53億美元的紐澳良聖徒隊（New Orleans Saints ）和52.5億美元的辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）未上榜。

同時，一級方程式賽車（Formula One）在休賽一年後重磅回歸，法拉利（Ferrari ）和梅賽德斯（Mercede）兩大車隊如今的市值均已超過60億美元。

(原始連結)





更多信傳媒報導

柯文哲重返立院：朝野僵局在賴清德一念之間 傅崐萁：2028終結清德宗元年

美前國防官員：台海開戰美軍不登島 王定宇無奈說：現在最大的困難竟然是內部

OpenAI平均每位員工年薪約4700萬台幣 遠超史上任何一家新創科技公司

