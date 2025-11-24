全球最機密！ 台積電營業秘密曝

財經中心／廖珪如報導

台積（2330）公司作為全球晶圓龍頭公司，在永續報告中寫下，公司於民國102年首創營業秘密註冊制度，積極落實「智財策略、競爭優勢、創新文化、永續經營」四大管理願景，保護對企業競爭優勢至關重要且須保密的技術及商業創新，並透過註冊系統與獎勵機制雙管齊下，強化智慧財產及永續創新動能。為因應全球化發展與布局，民國113年成立「營業秘密永續智慧管理中心」，全方位精進營業秘密智慧化管理系統，深化公司與時俱進的競爭力。

綠色營業秘密深化營運與環境共好

「綠色製造」是台積公司 ESG 五大方向之一，為將綠色創新文化融入日常業務，台積公司設立「綠色營業秘密註冊專區」，鼓勵在氣候與能源、水管理、資源循環及空氣汙染防制等面向具有獨特貢獻的創新發明；民國113年註冊案件數共559件，截至民國113年累計註冊量為 1,872件，顯示綠色營業秘密的重要性與日俱增。參與綠色營業秘密註冊的同仁不僅來自主責節能減碳或水管理的廠務組織，研發及製造部門同仁亦積極參與；為獎勵綠色創新成果，台積公司特別設立「綠色營業秘密獎」，民國 113年頒發11件、共45位同仁獲獎。

