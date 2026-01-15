全球最熱3年就是現在！鄭明典揭「溫度飆升」主因

中央氣象局長鄭明典指出，受到海溫升高影響，一旦海洋熱起來，大氣就很難在短時間內降溫，2025年是有現代分析以來第3高溫年，且最熱的3年就是最近3年。 圖：張良一／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 近年全球暖化影響加劇，近年溫度持續升高。前中央氣象局長鄭明典指出，受到海溫升高影響，一旦海洋熱起來，大氣就很難在短時間內降溫，2025年是有現代分析以來第3高溫年，且最熱的3年就是最近3年。

鄭明典今日在臉書上PO出1850年到2025年全球的平均溫度圖。根據統計圖表來看，1980年後全球溫度就節節攀升。鄭明典指出，2025年為有現代分析以來第3高溫年，「重點是最熱的3年就是最近的3年，而且增溫幅度顯著地高於過去所有紀錄」。

鄭明典分析增溫主因來自海洋的暖化。由於海洋有很大的熱容，一向被視為穩定地球氣候最重要的因子，一旦海洋熱起來，大氣就很難在短時間內降溫了，也因為海洋的升溫不只是海表面，很深層的海洋也都觀測到升溫的現象，導致最近國際上對全球暖化的預期越來越悲觀。

