全球最終站！ Rosé快閃店台北場首日 粉絲搶買

南韓女團Blackpink成員Rosé的快閃店降臨台北，而且是全球最終站。店內販售多款周邊商品，包含台北限定的滑板吊飾、刻上專輯名稱的烈酒杯、手機殼、帽T等，吸引大批粉絲搶購。開賣第一天，百貨公司還沒開門，就已有上百名粉絲排隊，有人帶著應援小物，也有人穿著Blackpink外套到場支持。

工作人員提醒，現場發放的號碼牌不代表購買順序，但仍不減粉絲熱情。一大早百貨外人潮已排成好幾圈，大家目的只有一個，就是衝進Rosé快閃店。

這次台北場快閃店，以黑粉主色系打造內裝，入口處更放上巨型海報，整間店仿效高雄場，原汁原味搬到台北。店內不停播放Rosé與Bruno Mars合作的〈APT.〉，現場擺滿多款應援周邊，包括印有專輯名稱的手機殼、烈酒杯、吊飾、帽徽盲盒等，甚至有人一口氣包下一整套。

台北場為期14天，是全球收官站。首日吸引超過100名粉絲湧入，採取11點到14點、半小時一梯，每梯僅限30人入場，其餘粉絲只能在展區外排隊等待。

其中最受矚目的台北限定滑板吊飾，上面印有Rosé專輯名稱，不少人到場就是為了搶這一款。粉絲笑說只要喜歡，預算都不是問題，看中了帽子、手機殼，就準備直接帶走，有粉絲買了滑板組以及全套徽章、帽徽，單是這兩樣就花了約1萬元。

Rosé與Bruno Mars合作的〈APT.〉橫掃各大音樂榜，成為2025年代表性流行金曲，更拿下MTV音樂錄影帶大獎年度歌曲。如今快閃店在台北開跑，首日就湧入滿滿人潮，證明Rosé的全球人氣依舊無法擋。



