全球最繁忙國際航線「桃機搶佔2條」 台港航線再奪冠

桃園機場疫後復甦力道強勁，在國際上表現亮線。全球最大航空大數據公司公布全球最忙國際航線，桃機就佔了兩條！其中台港航線更是居冠，專家分析，疫後由於兩岸航班銳減，直飛點也緊縮。導致不少商務客，得到香港轉機中國內陸。

機場大廳人山人海，這場景並不陌生。桃園機場超厲害，2025全球十大最繁忙國際航線，桃機就佔了兩條！台港航線以683.2萬，遙遙領先第二名的開羅-吉達。另一條上榜的，是台北-東京成田航線，以402.1萬，從11名上升到第9名。

來台旅遊港人：「大家也很喜歡這個地方啊，很好啊 我們經常可以來」

台港航線，2019年就曾奪下全國第一，2024重回龍頭。短短1.5小時的航程，高度競爭。七大航空公司投入搶食大餅，票價站白熱化，但比起疫情前，運能仍少了約14%。

旅行社總經理 翟光復：「香港航線卻是24個小時，代表說它主要的需求點不在於旅遊，而是在商務，(香港)對接的是一個以中國，為主的一個區域，另外一個對接的是，(桃機)從臺灣出發的一個，供應商製造業的供應鏈，連線點就是臺灣跟香港」

以整體航班總數來看，日本還是居冠。單一航線，之所以會讓台港遙遙領先，是因為，今年1到10月，台灣往來中國航班數，達2萬6千多班，對比疫前同期，動輒5萬多，只恢復率了五成左右。再加上兩岸航點緊縮，不少商務客，得透過香港轉機，串接終國內陸。





航旅達人 傑西大叔：「串聯香港龐大的轉機航點，包含歐洲以及中國的航班，還有一部分貨運和航量，雖然桃園機場的旅運量，並沒有超過香港機場，但受到地緣政治改變的影響，美國航線的成長幅度很高，是比疫情前多了20%，旅客移轉的效益正在發生當中」

近年來桃機積極經營轉機客市場，要在地緣政治風險下，成為空運樞紐。目前美國大餅吃到一半，歐洲航線，將是來年，重要藍海。

