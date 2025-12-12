全球最美味熱湯.巴拉圭衛冕 義式料理申遺成功

示意圖 /shutterstock達志影像

冬天到了很多人喜歡喝碗熱湯，一項國際美食指南 (TasteAtlas) 最新評選出2025年度全球熱湯冠軍：由巴拉圭的地方媽媽料理「沃里沃里」連莊，這道湯是該國艱苦時期的食物，與美國南方的「紅薯派」有異曲同工之妙。另外12月10日，聯合國教科文組織(UNESCO)正式將義大利美食，整體列為非物質文化遺產，肯定其在文化傳承上的巨大價值。

統計全球網友評分的美食指南TasteAtlas，2024年的「冷湯」冠軍，是這道立陶宛國民美湯「沙提巴斯切」(Šaltibarščiai)。甜點般的鮮明粉紅色，來自甜菜根，再加上優格、小黃瓜與蒔蘿等蔬菜，最後搭配白煮蛋，滋味宛如雨後花園般清新天然。不過今年沙提巴斯切遭到另一道冷湯，保加利亞蒜香小黃瓜優格冷湯塔塔(Tarator)，超車奪冠。但熱湯類冠軍可是蟬聯衛冕。

巴拉圭餐廳主廚 卡賽瑞絲：「但沃里沃里還是像以前一樣。」

TasteAtlas排行榜，就是偏好「傳統、家常、地方性強」的食物，南美洲國家巴拉圭(Paraguay)這道地方媽媽美食「沃里沃里」(vori vori)，連續兩年蟬聯全球最美味熱湯冠軍。以雞骨或牛骨湯為底，加入原住民食材玉米粉，西班牙殖民時期引進的起司和蛋，揉成小丸子，最後用洋蔥、蒜和香菜調味。紅事白事天冷生病都可以吃，簡直是百搭熱湯。

巴拉圭餐廳主廚 卡賽瑞絲：「沃里沃里是誕生在馬歇爾洛佩茲元帥時期，所以這是今天我們在巴拉圭，最喜歡的料理。」

19世紀中巴拉圭一位把國家拖入戰爭的元帥，帶來了一段辛苦歲月，沃里沃里是苦日子中一絲溫暖的記憶。類似的美食還有美國的紅薯派，也就是「美國地瓜」烤的派。

密西西比州甜點店顧客 皮特曼：「我確實喜歡南瓜派，但紅薯派嘛，就還是我比較偏愛的。」

與感恩節食物南瓜派相比，紅薯派則是甜蜜中的苦澀滋味，殖民歷史留下的分界線。紅薯這種「美國地瓜」果肉是橘色或白色，生長在相對高溫潮濕的美國南部，在還有蓄奴制度的時代，這是少數被允許由所謂「黑奴」自己栽種的作物之一。幫助無數非裔延續家庭生命。刻板印象就是：白人、美國北部人偏好有點辣味的南瓜派，而非裔、美國南方人則鍾愛甜蜜蜜的紅薯派。況且美國北部也難以大量種出紅薯。

密西西比州甜點店顧客 羅賓森：「南瓜派，我從小就吃它。每年感恩節、聖誕節，我媽每次都會做南瓜派。所以它比紅薯派好呀。」

吃的是身分認同，或是童年回憶？如今若去到義大利，您可以吃到的是聯合國非物質文化遺產。不只是PIZZA、不只是甜點、更不僅限於義大利麵，而是所有的義大利料理(Italian Cuisine)，都在12月10日印度新德里的會議中，被評選列入聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產。官方名稱則是「義大利料理：永續性與生物文化多樣性」，強調義大利料理的社會儀式、家庭凝聚力、文化傳承以及各地食材的多樣性，都值得全球保護。

羅馬義式餐廳經營者 潘塔洛妮：「(義式料理列入世遺)對我來說非常欣慰，也因為從文化面來看，傳統義式料理此刻正式微，因為激烈且不公平的競爭，在我看來是這樣啦。有些產品真的需要保護。」

過去義大利料理中的拿坡里披薩、松露採集技術等，有單項入選過非物質世遺，但這次義式料理整體去申請世遺，獲得官方大力支持。法國、墨西哥、日本、韓國的料理，也都曾因為社會、文化、歷史與永續等各種原因，得到聯合國非物質文化遺產認證。

羅馬義式餐廳經營者 潘塔洛妮：「所以這是一家家庭餐廳，現在已經傳到第四代，家族經營的，我們不做改動，因為人們喜歡這種家的感覺，喜歡與我們接觸。」

堅持傳統食譜、堅持家族經營，這家在羅馬的地窖餐廳，還因為位於戲院附近，晚餐時間直接延長成宵夜，節慶時陪著客人吃到凌晨四、五點的習慣，也延續著。

遊客 庫普勒：「我太喜歡了，香氣十足，這道牛尾寬麵太好吃了。太美妙了，讓我想起家鄉，但這又是義大利最美好的部分。」

一道羅馬式燉牛尾寬麵(Coda alla Vaccinara)，吃在美國遊客嘴裡，想起的卻是美南經典「靈魂菜」(Comfort Food)，燉牛尾 (Oxtail Stew)。美食可以透過胃，安撫你一部分的靈魂，在不同文化中已反覆確證。

