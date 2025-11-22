全球最貴商店街！ 倫敦「龐德街」租金年漲22% 超越第五大道

提到奢侈品的一級戰區，大家過去可能會想到美國紐約的「第五大道」或義大利米蘭的「拿破崙大街」，不過英國倫敦的「龐德街」，現在有後來居上之勢。全球知名的精品，都已經在這裡插旗，設置旗艦店。最新報告顯示，因為店面數量短缺，龐德街的店面租金，已經在過去一年中上漲22%，成為全球店租最貴的商店街。

英國倫敦龐德街，是現在全球租金最貴的商店街。(圖／達志影像路透社)

CNN財經記者Anna Cooban指出，龐德街租金已超過每平方英尺每年2200美元，而紐約第五大道上段的租金則維持在每平方英尺2000美元左右。米蘭蒙拿破崙大街的時尚區則失去榜首位置，今年租金沒有上漲。根據房地產服務公司Cushman & Wakefield的報告，龐德街租金攀升主要歸因於消費者需求增加及店面數量短缺。

Anna Cooban表示，Cushman & Wakefield的報告清楚顯示品牌非常重視旗艦店的價值，因為顧客可以親自到店感受商品，聞一聞、摸一摸、感受衣服，這對生意確實很有幫助。龐德街上雲集了BOSS、Bulgari、Chanel、Dior、Gucci、Prada、LV等家喻戶曉的奢侈品牌旗艦店，消費者可以在這條街上找到所有頂級品牌。

Anna Cooban進一步解釋，推高龐德街租金的不只是外套和圍巾等時尚商品。她指出在伯靈頓花園和克利福德街之間的區段，是目前全球競爭最激烈的零售房地產地段，同時也是鑽石交易的中心。

除了龐德街外，倫敦的另一個頂級購物區包含牛津街和攝政街，這些地區的店租同樣以兩位數的漲幅快速上升。今年的耶誕節，不僅消費者的荷包要失血，店家也必須面對繳付高昂租金的壓力。

