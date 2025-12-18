全球最貴護照出爐 費用明年再漲！比台灣貴7倍…

國際中心／李筱舲報導



全球護照費用差異驚人，從幾十美元到數百美元不等，不僅反映各國行政成本，也影響民眾出國便利性。隨著部分國家的護照費用持續上漲，對於旅遊和國際交流的影響也日益顯著。澳洲長期以來一直位居全球護照價格榜首，而且從明年元旦起，「世界上最貴的護照」將變得更加「昂貴」。





全球最貴的護照一直由澳洲高居第一。據外媒報導，因通膨影響，明年起澳洲護照可能將從412澳元調漲至426澳元（約新台幣8865元）。（圖／翻攝澳洲護照申請官網）

據英國媒體《獨立報》報導，在2024到2025年間，澳洲10年期的成人護照費用已漲了兩次，總漲幅達19%。目前的價格為412澳元（約203英鎊、新台幣8576元），據了解，這是全球標準護照首次突破200英鎊。而報導也指出，澳洲護照的價格將於2026年1月1日依通膨率上漲，據《獨立報》估算，其新價格可能落在426澳元（約210英鎊、新台幣8865元）。

目前澳洲10年期的成人護照申請價格為412澳元（約新台幣8576元）。（圖／翻攝澳洲護照申請官網）

負責簽發護照的澳洲外交貿易部表示，該護照「採用多層塑膠製成的高安全性照片頁」，難以偽造且不易損壞。簽證頁印有17幅澳洲風景，「色彩絢麗又真實」。相比之下，台灣10年期護照費用為新台幣1300元，約為澳洲護照的七分之一。此外，澳洲護照的申請時間約需6週，而台灣僅約2週即可領取。對澳洲民眾而言，高額護照費用可能影響出國意願，尤其對有家庭旅遊需求的民眾更不友善。

在澳洲，護照的申請時間需要約6週的等候時間。（圖／翻攝澳洲護照申請官網）

