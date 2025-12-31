全球最賺錢企業出爐！Google母公司奪冠「台積電強勢擠進前10名」

國際中心／綜合報導

台積電表現亮眼，成功躋身全球最賺錢企業前10強。（示意圖／AI製圖）

財經媒體《資本視覺》（Visual Capitalist）公布最新全球企業獲利能力排行榜，科技巨頭展現壓倒性優勢。Google母公司Alphabet以驚人淨利奪下冠軍寶座，蘋果與微軟緊追在後。值得注意的是，受惠於AI熱潮與半導體需求，台灣「護國神山」台積電表現亮眼，成功躋身全球最賺錢企業前10強，與世界級巨擘並駕齊驅。

根據《資本視覺》統計截至2025年11月、過去12個月的企業淨利數據，科技產業依然牢牢佔據獲利榜單的前段班。Alphabet憑藉龐大的搜尋引擎與廣告業務高居榜首，蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）則分居第二、三名。分析指出，這些科技巨頭之所以能持續創造鉅額利潤，主要歸功於高毛利的數位服務、廣告平台以及企業級軟體業務；這些領域具備高度規模化優勢，讓企業在快速擴張市場的同時，仍能有效控管成本，推動獲利持續成長。

在AI人工智慧浪潮的推波助瀾下，輝達（Nvidia）強勢攻佔第四=4名。報導特別點出，輝達擁有高達53.7%的驚人獲利率，凸顯全球對AI晶片的強勁需求正深刻重塑半導體產業版圖。緊隨其後的是排名第五的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco），其能源生產收益高達956億美元，是榜單上前5名中唯一的非科技業者，展現傳統能源產業依舊雄厚的獲利底氣。

至於榜單第6至第10名依序為亞馬遜（Amazon）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、Meta、摩根大通（JPMorgan Chase），以及台灣的台積電。整體而言，美國主要科技企業的年度獲利規模合計已達數千億美元，實力甚至超越部分國家的整體產業獲利水準。台積電此次能殺入全球前十，再次印證其在半導體供應鏈中不可撼動的關鍵地位。

