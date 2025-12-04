全球最長單程航線！東航上海直飛阿根廷省4小時 首航爆滿

大陸又有最新航線，東方航空一架班機今從上海起飛，這條新航線途經紐西蘭奧克蘭，飛往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，橫跨東西半球與南北半球、全程約2萬公里，刷新全球最長單程航線紀錄，並縮短大陸飛南美航程逾4小時。

首航班機幾乎客滿。（圖／翻攝《央視》）

《環球網》報導，這架編號MU745班機，今凌晨從上海浦東國際機場起飛，共搭載著282名旅客，將途經紐西蘭奧克蘭、飛往阿根廷布宜諾斯艾利斯。東航表示，相較傳統通過歐洲、中東或北美轉機的「北向通道」，選擇經停紐西蘭再飛往阿根廷的「南向通道」，不僅航程更短、耗時更少，將更為便利、時差更小。

報導指出，這條新航線前往布宜諾斯艾利斯無需中轉，採用「一機到底」模式，使得中途經停時間短，大大節約時間和成本，今首航航班的客座率接近滿座，目前規劃每週將執行2班往返航班。

報導分析指出，這條航線不僅創下最長航程，也填補上海至南美核心城市間的直飛空白，形成一條跨越太平洋的「南向通道」，改變亞洲、南太平洋與南美洲三大洲之間的航空連接格局。

