全球最長壽夫妻！108歲丈夫與107歲妻相愛83年 曝幸福祕訣：每天午餐喝啤酒

107歲的艾蓮娜（左）與108歲的萊爾（右）結婚83年，以年齡總和216歲又132天」，破金氏世界紀錄。（翻攝Guinness World Records）

美國邁阿密一對高齡夫妻以「合計216歲又132天」的紀錄，獲《金氏世界紀錄》（Guinness World Records）認證為「全球最年長在世夫妻」，同時打破「史上年齡總和最高夫妻」紀錄。兩人結縭已超過83年，也被長壽研究機構 LongeviQuest認定為「現存婚齡最久夫妻」。他們是108歲的萊爾吉頓（Lyle Gittens）與107歲的艾蓮娜吉頓（Eleanor Gittens），用一生詮釋長久陪伴的力量。

二戰時結婚不分離 妻稱「當年以為再也見不到他」

根據《紐約郵報》報導，萊爾和艾蓮娜的故事可追溯至1941年。當年萊爾是亞特蘭大克拉克大學（Clark Atlanta University）的籃球員，艾蓮娜去看比賽為球隊加油，兩人初次見面便互生好感。隔年6月4日，他們在佛州布雷登頓（Bradenton）結婚，婚禮當天，萊爾只從喬治亞州本寧堡軍訓營請3天假就匆匆成婚，之後立即返回部隊。

廣告 廣告

不久後，萊爾被派往義大利，參與美軍第92步兵師作戰。當時懷孕的艾蓮娜搬到紐約，首次與丈夫的家人同住，並在一家飛機零件公司薪資部門工作，負責製造戰時零件的發薪業務。她每天寫信給遠方的丈夫，但信件常被軍郵審查刪去大部分內容。她曾回憶：「那時我不確定自己還能不能再見到他。」

萊爾和艾蓮娜在二戰時結婚。（翻攝Guinness World Records）

戰爭結束後，兩人終於團聚，定居在紐約布魯克林，養育3名子女。後來萊爾在紐約州政府任職，辦公地點就在世界貿易中心，艾蓮娜則轉任公立學校教師，69歲時更在福坦莫大學（Fordham University）取得城市教育博士學位，展現活到老、學到老精神。

長壽夫妻曝愛情日常 「我愛我的妻子，就這麼簡單」

他們的孫子哈薩尼吉頓（Hasani Gittens）接受《紐約郵報》訪問時表示，祖父母都是「聰明且有世界觀的人」，熱愛學習與美食，生活中充滿儀式感。兩人從1950年代起養成「下班後喝一杯馬丁尼」的習慣，如今仍維持在午餐時享用一瓶墨西哥啤酒Modelo或一杯紅酒。哈薩尼笑說：「他們的祕訣是節制、好奇心，以及每天都懂得享受生活。」

萊爾（右起）、艾蓮娜和女兒安琪拉住在邁阿密。（翻攝Guinness World Records）

由於婚齡已超過83年，萊爾和艾蓮娜同時打破「現存婚齡最久夫妻」紀錄。此前，該紀錄由巴西夫妻馬諾艾爾和瑪莉亞迪諾（Manoel and Maria de Sousa Dino）保持，直到男方於上月辭世。

萊爾和艾蓮娜近年在女兒安琪拉的安排下，搬到邁阿密定居，享受當地的陽光與家人陪伴。但萊爾依舊懷念紐約的繁華，他幽默向研究人員表示：「如果你不住在紐約，那就等於在露營。」當被問到長久婚姻的祕訣時，艾蓮娜回答：「我們很契合，我們相愛。」萊爾則補充說：「我愛我的妻子，就這麼簡單。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

威廉王子「急奔公廁」影片瘋傳！ 巴西網友讚樸實：連政客都不敢上

林志玲開箱Labubu賣萌！ 一幕惹哭網友：想到大S

虎鯨母子困法國廢棄樂園「聽見無人機聲竟開始表演」！ 攝影師淚揭畫面：牠們像是想起「被人看見」的記憶